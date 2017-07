Aseguran que las Pymes destinan el 42% de sus ingresos a pagar impuestos

RELEVAMIENTO DE LA CAME

Según un relevamiento realizado por la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) entre 250 industriales de diferentes sectores económicos, la carga tributaria en la Argentina es enorme: en promedio, los pequeños y medianos empresarios destinan el 42% de sus ventas a pagar impuestos.

Sobre esos valores, los empresarios tanto los industriales entrevistados como otros 150 relevados del sector comercio, estiman que la incidencia final promedio de los impuestos sobre el precio definitivo de venta del producto es del 38%. Hay sectores sin embargo, donde la influencia supera al 50%.

Las cifras que revelan los propietarios de Pymes son bastante coincidentes con los análisis más meticulosos que se hacen al desagregar los valores de cada producto. Por ejemplo, un ejercicio realizado para el sector de línea blanca, revela que sólo en la etapa de producción, hasta que el artículo sale de la fábrica, casi 30% del importe lo conforman los impuestos. A eso hay que sumarle los tributos de la etapa de distribución y comercialización final.

En diálogo con Democracia, Diego Ruiz, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín afirmó que “la presión impositiva es casi insostenible y con la baja de las ventas, se potencia todo. A nivel nacional la CAME está gestionando desde siempre y solicitando que estas semejantes presiones disminuyan”.

Un tema importante en que hizo hincapié Ruiz tiene relación con la carga tributaria de las Pymes con relación a una gran empresa. Así, “al emprendedor chico le cuesta todo mucho más, ya que un altísimo porcentaje de las ventas está destinado a los impuestos y a sostener los empleados con un enorme sacrificio. Sumado a eso tenés los costos de los productos y de los alquileres”.

“Debería bajar la presión impositiva, además, para que vengan inversiones que tanto estamos esperando que fue eje de la campaña del Gobierno. En la ciudad de Junín hay empresas más chicas, Pymes con menos de 20 empleados, y las cargas impositivas se sienten mucho más”, afirmó.

Si bien las Pymes están soportando malos momentos y tratando de pasar otra de las tormentas de esta Argentina cíclica, “son las que motorizan la economía y siempre aguantan el cimbronazo por lo que destacamos su función que cumplen en la economía”, subrayó.

En relación a la iniciativa de Red Emprender, Ruiz expresó que “estamos muy conformes porque son 50 personas que están generando su autoempleo y, si todo va bien, dentro de un tiempo van a tener empleados. Esto ayuda a que la matriz productiva de la ciudad vaya creciendo de manera sólida y real, no dependiendo de una sola empresa que nos empleé”.

50% de descuento

Desde Comercio e Industria Junín afirmaron que están en desacuerdo con el 50% de descuento en los grandes supermercados, pero que gracias a una gestión de Feba se empezó a tratar un convenio para que puedan adherir diferentes niveles de autoservicios. “El primer mes era solamente para los más grandes, y ahora se amplió un poco más el espectro”, explicó Diego Ruiz.

“Estamos en total desacuerdo con esta medida ya que hacer cuatro cuadras para ir a un supermercado. No da una buena imagen para nuestro país si quieren venir desde afuera distintos inversores con proyectos económicos”, expresó.

“Es una medida para la clase media y para el empleado que medianamente tiene un sueldo y una bancarización con las tarjetas. Nos estamos olvidando de los comercios chicos y de la parte más vulnerable de la población que no tiene el ‘plástico’ para acceder a esos descuentos”, sostuvo.