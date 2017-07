Invierten un millón cien mil pesos en infraestructura para jardines de infantes

EDUCACIÓN

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, anunció la inversión de $1.100.000 para la realización de mejoras y la compra de materiales y electrodomésticos para once jardines de infantes de la ciudad que cuentan con Servicio Alimentario Escolar (SAE).

Durante el acto, realizado en el Jardín N° 906, el jefe comunal estuvo acompañado por el subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín, Daniel Pueyo; la directora de Educación, Fabiana Sienra; el inspector jefe Regional, Fernando Balbi; y las directoras de los jardines beneficiados, entre otras autoridades.

Tal como informaron los funcionarios, los fondos serán invertidos en la compra de cocinas industriales, mesadas, bajomesadas y heladeras, así como en la mejora de techos, paredes y reparaciones generales.

“Desde que asumimos en la gestión, desde el municipio nos hemos comprometido muy fuertemente con la educación y eso hizo que llevemos adelante una serie de acciones, entre ellas la que creemos más importante, que es la parte pedagógica. En ese sentido, hemos sido el primer municipio que aceptó llevar a la práctica la propuesta del ministro Esteban Bullrich, que es la jornada 'Diálogo por la educación'. Ya hemos hecho algunas jornadas y ahora estamos a punto de hacer nuevamente la apertura al diálogo, en este caso con los chicos, que son los verdaderos protagonistas de la educación”, dijo Petrecca.

“Pero no nos quedamos solamente con la jornada de diálogo y con el trabajo desde lo pedagógico, sino que también desde el municipio hemos hecho una inversión muy fuerte, a partir de un relevamiento de los establecimientos educativos de todos los niveles, que llevó a una inversión de más de quince millones de pesos”, agregó.

“Queremos seguir trabajando de esta forma, juntos. Por supuesto que siempre habrá cosas para mejorar, por eso estamos abiertos al diálogo: para seguir escuchando y seguir mejorando en la medida de los recursos que tenemos disponibles; siempre invirtiendo en la educación para que los chicos estén cada vez más cómodos y con una educación de calidad e inclusiva”.

La directora del Jardín 907, Liliana Cassola, expresó: “Nosotros recibimos el arreglo de los techos, que la verdad que estábamos necesitando desde hace mucho tiempo, y además pintura para las paredes y una cocina, que era lo que necesitábamos”.

“Estamos muy contentos por esto y por ver que se ocupan del seguimiento de todo lo que los edificios escolares están necesitando, que es mucho. Además, por el mantenimiento, porque desde hace muchos años que estas cosas no venían pasando”, agregó.

Por su parte, Fabiana Polverigiani, directora del Jardín 919, manifestó: “Tengo mucha emoción y sorpresa, porque este jardín tiene muchas necesidades. Tenemos un comedor para cien nenes y desde hace muchos años bregábamos por tener un freezer, que realmente era una necesidad. Fue emocionante saber que lo íbamos a recibir”.

“Además, van a realizar algo que es muy importante para nuestro jardín, que es el arreglo de los techos, algo que desde nuestra institución nunca hubiéramos podido resolverlo. Así que un agradecimiento profundo al intendente, Pablo Petrecca, y a todos los que forman parte de esta gestión”, finalizó.