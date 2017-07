Bullrich: “Vamos a enfrentar a los barrabravas del miedo”

RUMBO A LAS PASO

El primer candidato a senador bonaerense por Cambiemos, Esteban Bullrich, dio inicio ayer a la campaña electoral con un timbreo en Junín y, acompañado del intendente Pablo Petrecca, y los postulantes locales, advirtió que enfrentarán “a los barrabravas del miedo”, al tiempo que señaló que están luchando contra las mafias, de cara a las PASO.

Así, Bullrich y Petrecca visitaron el barrio Bicentenario de esta ciudad y supervisaron la obra de asfalto en la Avenida Alvear.

El ex ministro de Educación y Deportes de La Nación eligió nuestra ciudad para lanzar la campaña de Cambiemos porque dijo que se siente un juninense más, ya que su esposa es de la localidad de Agustina.

Cerca del mediodía, en el bunker de Cambiemos ubicado en Rivadavia 180, se realizó la presentación oficial de los candidatos a concejales y consejeros escolares de Junín donde además estuvieron presentes el diputado nacional Pablo Torello; el candidato a senador provincial Juan Fiorini, Rodrigo Esponda (7mo en la lista a candidatos a senadores por la Cuarta), el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, y Laura Ricchini (diputada provincial).

Luego de conocer los nombres que forman parte de la lista juninense, Pablo Petrecca y Esteban Bullrich dieron sus palabras.

En relación a por qué eligió Junín para el timbreo y el inicio de la campaña, Esteban Bullrich, dijo que “elegí un lugar dentro de la Provincia como la localidad de Agustina porque conquistó mi corazón. Hace 20 años que me siento un juninense porque el amor de mi vida, la madre de mis cinco hijos me trajo para acá”.

“Esta elección no es sobre candidatos, sino que se trata de cada uno de ustedes: sobre cada uno de los 16 millones de bonaerenses quienes compartimos un sueño para que la Provincia esté mejor para que nuestros vecinos estén mejor”, explicó.

En relación a esto, Bullrich remarcó que “este sueño se encontró con una gran esperanza que son María Eugenia Vidal y Mauricio Macri para que de esta manera esta ilusión se haga realidad. Están poniendo de pié a la Argentina y a nuestra provincia de Buenos Aires que tiene los músculos atrofiados ya que las venas están absolutamente destruidas”.

Sobre la obra de construcción de la Ruta Nacional 7, afirmó que “es un sueño que se veía imposible pero hoy está avanzando y vamos a cumplir con que en 2019 tengamos una autopista de Buenos Aires a Junín”.

Junto al intendente Pablo Petrecca, el candidato a senador nacional por la Provincia, recorrió el barrio Bicentenario donde se encuentra la obra de asfalto finalizada sobre Avenida Alvear. “Salimos a caminar en el barro, a visitar y a tocar el timbre como lo hicimos todos los sábados que llegamos y los vecinos nos dicen que esta obra le cambió la vida además de que ahora viene el transporte público por el boulevard”, explicó.

“Nos decían que falta la obra hídrica, el desagüe para que no se inunde el cordón de las calles que no están asfaltadas pero la estamos haciendo y, como dice Pablo, son obras que se inician y se terminan”, dijo.

Con relación a la atrofia muscular que tiene la provincia de Buenos Aires “muchos se quedaron atrapados, creen que no pueden estar mejor y que lo más que pueden aspirar es a un ingreso ya que la indignidad de la pobreza pasa porque no tenés el asfalto ni el transporte público y porque no tenés el crédito para soñar y hacer crecer tu empresa, emprendimiento y tu casa”.

“Separar lo malo de lo bueno”

Un tema clave en su discurso fue el de la seguridad ya que “hay falta de confianza en las fuerzas que nos tienen que proteger y la estamos recuperando. María Eugenia Vidal enfrentó a las organizaciones delictivas que había dentro de la policía, donde hay que separar lo malo de lo bueno, con 436 efectivos presos”, afirmó.

“Los bonaerenses empiezan a ver que sí se puede construir una Provincia que tenga seguridad para todos donde la droga no esté amenazando en la esquina a nuestros hijos y nietos para darles la posibilidad de soñar un proyecto y desarrollo del siglo XXI”, subrayó, mientras que agregó: “Hoy quiero decirles que vamos a enfrentar permanentemente a los barrabravas del miedo que van a ir a buscarnos porque nuestra sonrisa de la esperanza no les gusta y por eso apuestan al miedo”, afirmó.

“La elección se trata de trabajar juntos continuando con el trabajo que estamos haciendo con los equipos de Mauricio y María Eugenia de agrandar el grupo, de que muchos de estos candidatos se conviertan en concejales para que tengamos más representantes en el senado provincial y nacional”, asintió.

Con la idea de hacer un equipo más grande, “hagamos una gran hinchada (no una barrabrava), que ‘sí se puede’”, finalizó.

“Éramos candidatos a ser Venezuela”

En su discurso, el intendente Pablo Petrecca hizo hincapié en que el 10 de diciembre de 2015, la Argentina decidió cambiar cansada de la corrupción, “de que nos mientan, de la famosa brecha, de las peleas de no poder unir a los argentinos y cansados de ver como nuestro país era candidato a ser Venezuela”.

“Los bonaerenses decidieron cambiar, cansados de 28 años de gobiernos que nunca hicieron nada por la provincia de Buenos Aires. Los juninenses decidieron cambiar cansados de peleas y egoísmos personales que nos llevó a un aislamiento en la ciudad”, expresó.

“Ese cambio comenzó con un camino que empezamos a transitar juntos a ustedes y a los vecinos. Algo está pasando en Junín donde vemos la cantidad de obras que hoy están en marcha”, afirmó.

“Recién veníamos de timbrear junto a mi amigo Esteban Bullrich y es un placer que haya elegido Junín para lanzar la candidatura a nivel nacional”, expresó.

“Una obra que inicia, se termina”

En relación a las obras que son un punto clave de su gestión, Pablo Petrecca, dijo que “el sector norte de la ciudad tenemos el proyecto de desagües pluviales y el barrio San Antonio que no tiene energía van a tener las luces pescantes. Algo está pasando en Junín que en el barrio Güemes donde les habían dicho que las cloacas no eran posibles por su pendiente, hoy son una realidad”.

Con respecto al tratamiento de los residuos, el Intendente explicó que “el basural se está construyendo y transformando en un relleno sanitario; en Junín y en los pueblos, además, tenemos más de 230 cuadras de asfalto y cordón cuneta; estamos transformando la luminaria en 1838 luces led que estamos colocando y que ya se pueden ver”.

“En esta gestión nos acordamos del cuadrante noroeste que es el sector más vulnerable de la ciudad. Estamos con los vecinos que precisan ayuda del Estado y ahí es donde estamos presentes”, asintió.

“Cartel que se coloca, es una obra que inicia y que termina. Además con la obra pública en la ciudad, hay 500 puestos laborales”, afirmó el Intendente.

“Es la primera vez que un Gobierno local tiene un trabajo permanente con los clubes que hacen mucho para la ciudad en materia deportiva y social donde ya hemos entregado más de 3 millones de pesos”, finalizó.