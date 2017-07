Los alumnos de las escuelas de Junín se involucran en la comunidad

FERIA DE CIENCIAS

Pablo Petrecca estuvo acompañado por el secretario de gestión, Juan Fiorini, el Inspector distrital de educación, Fernando Balbi y la diputada provincial Laura Riccini.

La Feria de Ciencias consiste en trabajos elaborados por alumnos de todas las escuelas de Junín, donde, a raíz de un problema, elaboran una solución. Los alumnos abordaron en sus trabajos, cuestiones como, salud, medio ambiente, seguridad vial educación, entre otros.

Luego de recorrer stand por stand, el jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, expresó: "La verdad es que me voy sorprendido al ver los trabajos que han presentado los chicos en esta feria distrital de ciencias, es impresionante el nivel, algo que no para de sorprenderme, abordando, además, temas tan importantes y que tienen que ver con toda la comunidad, como medio ambiente, seguridad vial, proyectos de trabajos comunitarios de alfabetización, entre otros".

"Me da mucha esperanza ver el nivel y la pasión con que los chicos nos han contado los trabajos que presentaron, eso lo constaté stand por stand hablando con ellos. Me voy muy alegre y esperanzado, el futuro es extraordinario. El compromiso social que vi hoy en cada trabajo es fenomenal, se ve el trabajo en las aulas, se ve tiempo y dedicación, para terminar en proyectos que modifican, para mejor, nuestra sociedad. Cuando la escuela sale de la escuela y se mete en la comunidad, el resultado es muy positivo", resaltó el Jefe Comunal.