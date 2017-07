Empresas locales buscan financiamiento para adquirir minibuses de 19 asientos

TRANSPORTE PÚBLICO

Tras el anuncio de la implementación del transporte público en Junín, realizado esta semana por el intendente Pablo Petrecca, que aseguró en conferencia de prensa que en cuatro meses habrá tres líneas y doce minibuses funcionando en la ciudad, Democracia dialogó con funcionarios municipales y empresarios locales, quienes coincidieron en que la principal dificultad es la adquisición de las nuevas unidades, valuadas en varios millones de pesos.

Entrevistada por este diario, Natalia Troncoso, directora de Movilidad Urbana comunal, afirmó ayer que las firmas juninenses “tienen todo el apoyo del municipio” y adelantó que esperan poder tener una reunión la semana próxima para analizar la cuestión de los fondos para la compra de los mini-colectivos. “Por el esquema de los recorridos y la escala misma de la ciudad, la idea es que sean minibuses, pero es algo que se puede reconsiderar”, señaló la funcionaria.

Pepa: “No tenemos dinero para comprar los minibuses”

En tanto, José Luis Pepa, propietario de la empresa local de colectivos Transporte Pepa, afirmó ayer en una entrevista con Democracia: “Nos juntamos con los propietarios de las otras empresas locales, para ver si entre todos podíamos armar una línea de cuatro unidades, con minibús doble puerta, de 19 asientos, pero el problema que es que son vehículos muy costosos y más allá del subsidio al gasoil, de un posible subsidio para los choferes, la realidad es que no contamos con ese dinero, así que estamos esperando que el municipio nos convoque, porque cada minibús supera el millón y medio de pesos”.

Y agregó: “Tenemos que reunirnos con el municipio para ver qué hacemos, de dónde vamos a sacar el crédito para comprar las unidades, que son más ágiles, pero son costosas y la Municipalidad no nos sale de garantía”.

Combustible subsidiado

"Somos el único municipio del país que ha logrado la firma de una resolución por la cual vamos a tener el subsidio de combustible para aquella empresa que preste el servicio. Esta era una traba muy importante para los empresarios y va a ser una ayuda importantísima para quien asuma el desafío", afirmó el jefe comunal.

Y el funcionario macrista aseguró que el plan integral de movilidad urbana y la puesta en marcha del transporte público requirieron un trabajo de campo muy profundo, hecho a conciencia y con el asesoramiento de expertos, para que los colectivos trasciendan la gestión y "se queden para siempre en Junín".

"Para nosotros el transporte es una prioridad y un derecho. Lo he dicho en campaña, cuando era concejal y en cada timbreo. Eso ha llevado mucho tiempo de planificación y de trabajo de campo. Es un trabajo planificado, porque queremos que una vez que vuelva el colectivo, se quede", dijo el intendente y adelantó que el recorrido abarcará al 65 por ciento de la población.

En otro orden, Petrecca remarcó que la prioridad para la prestación del servicio la tienen las empresas locales, a quienes ya se les realizó una propuesta formal.

Emergencia

"El hecho de estar en emergencia nos permite no hacer llamado a licitación y que las empresas puedan venir de manera particular. Por eso les ofrecimos primeramente a las empresas locales, porque entendíamos que son ellas las que han hecho un sacrificio muy importante durante mucho tiempo y que tenían que tener prioridad. En los próximos días tendremos su respuesta", expresó.

"En caso que nos digan que sí, ya empezamos a avanzar y, si nos dicen que no, hablaremos con empresarios no locales que estén dispuestos a ofrecer el servicio en Junín", agregó.

Por otro lado, Petrecca contó que el subsidio al combustible tendrá un acompañamiento de fondos a nivel municipal, con lo que hoy es el estacionamiento medido y con publicidad que se colocará en las paradas.

"Todo lo que es infraestructura va a llevar unos tres o cuatro meses, pero ya tenemos el financiamiento, que es lo más importante. Una vez que esa obra esté terminada, ya estaríamos listos para que las empresas acepten propuestas y circulen", dijo Petrecca.

Tarjeta SUBE

Como adelantó Democracia, en exclusiva, el transporte público funcionará con la tarjeta SUBE, que tendrá importantes beneficios para los sectores que más lo necesitan.

En este sentido, Juan Carlos Tolosa Rossini, jefe regional de los centros de referencia del ministerio de Desarrollo Social de la Nación y primer candidato a concejal por Cambiemos adelantó que habrá un 55% de descuento en la tarifa para jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos; beneficiarios de pensiones no contributivas; monotributistas sociales; beneficiarios del plan Argentina Trabaja; beneficiarios de asignaciones familiares (incluyendo la Asignación Universal por Hijo); trabajadores registrados en el servicio doméstico; ex combatientes de Malvinas y beneficiarios del plan Progresar.

"Habrá lugares para registrarse y puntos de entrega de tarjetas, que estarán distribuidos por toda la ciudad y que más adelante estaremos informando", dijo el funcionario.

Un proyecto integral

Tal como lo indicó el jefe comunal, el plan de Movilidad Urbana no sólo incluye la implementación del transporte público de pasajeros, sino también un fuerte trabajo en educación, infraestructura, mobiliario y señalética.

La encargada de detallar los trabajos que se están realizando y los proyectos que se pondrán en marcha, Troncoso, destacó: "La primera acción que se realizó fue el plan de instalación de reductores, que se delimitó en base al mapeo de siniestros que salió del observatorio de tránsito. Estos reductores están ubicados en los lugares más peligrosos de la ciudad, donde continuamente se dan siniestros y también focalizados en las escuelas y clubes, en donde tenemos mayor presencia de chicos".

"Luego está el plan de semaforización, que busca completar estos ejes viales principales, que son los más peligrosos. En este caso, se colocarán en Benito de Miguel, General Paz y Primera Junta, para que así podamos ayudar a controlar la velocidad y tratar de que el peatón pueda tener una circulación más segura", agregó.

La funcionaria también adelantó que se harán intervenciones en los cruces de avenida San Martín y Primera Junta; Benito de Miguel y Pastor Bauman; y el complejo Tassara, que incluye las calles Alberdi, Uruguay y Javier Muñiz.

"La idea es completar la infraestructura vial con señalética, para que nos vaya guiando. En este caso, vamos a puntualizar en Primera Junta, todo el área centro y todo el eje de Benito de Miguel", dijo Troncoso.

La funcionaria también mencionó los proyectos vinculados a la "Prioridad Peatón", que incluyen la demarcación de sendas, la colocación de señalética y la creación de "caminos accesibles", con la inclusión de rampas "bien localizadas".

En otro orden, mencionó la instalación de nuevos estacionamientos para motos y bicicletas y la creación de una red de ciclovías, tanto en el casco urbano como en el camino al Parque Natural Laguna de Gómez.

"Queremos incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual, pero hoy la infraestructura y nosotros como ciudadanos no estamos preparados para recibir al ciclista y que circule de manera segura. Por eso vamos a implementar las ciclovías", dijo Troncoso.

"El primer proyecto es la ciclovía a la Laguna, que son aproximadamente 8.25 kilómetros que van a conectar el área urbana con la Laguna. Ya hicimos relevamientos topográficos, toda la parte hidráulica y ya hay un esbozo del trazado, que va a quedar entre 18 y 20 metros separado de la carpeta asfáltica actual. Ya tenemos el permiso de vialidad provincial y estamos en gestiones con vialidad Nación por el cruce de las rutas, pero el proyecto está muy adelantado", dijo.

Seguridad vial

En el marco de la conferencia, el titular de la Agencia Municipal de Seguridad Vial, Eduardo Naya, enumeró algunos de los proyectos implementados durante la gestión de Petrecca e indicó: "Una de las cosas más importantes para nuestra gestión era reflotar algunos elementos que le faltaban a la agencia, que los tuvo cuando se fundó, pero que se habían ido perdiendo, como es el Observatorio de Tránsito. Este observatorio permite generar estadísticas que después se trasladan al área de Movilidad Urbana, en donde se planifica la semaforización, la instalación de reductores y otras mejoras en infraestructura".

"Otros objetivos que se han ido logrando son el incentivo en el control de tránsito y el acercamiento con las fuerzas de seguridad, que nos permitió realizar un trabajo conjunto en distintos operativos que antes se hacían en zona céntrica y ahora los hacemos prácticamente en toda la ciudad", agregó.

Por otro lado, destacó la incorporación y capacitación de agentes de tránsito, la dotación de uniformes nuevos y el fuerte trabajo de concientización, con charlas realizadas en escuelas y sociedades de fomento.

"No vamos a cambiar nada si no nos educamos y para eso estamos saliendo a las escuelas y a las instituciones de la sociedad civil, en donde damos capacitaciones en materia de accidentología vial", finalizó.