Gastón Henestrosa: “Lo mejor es el coche urbano común”

El juninense Gastón Henestrosa, ex secretario de Transporte bonaerense y especialista en el área, afirmó en una entrevista con Democracia: “En una ciudad que ha perdido el hábito del transporte público, como Junín, les tenés que asegurar a los pasajeros que no los vas a tener arriba del colectivo más tiempo del necesario, por eso un aspecto es la extensión del recorrido, y otro la frecuencia, que tiene que ser rigurosa”.

“El transporte público no funciona en Junín por una decisión política; las cuestiones técnicas se pueden ir ajustando. Me preocupa que en las últimas oportunidades la implementación del transporte público coincida con períodos electorales, espera que esta vez no sea así y que sea una mera casualidad”, señaló.

Con respecto al uso de minibuses que impulsa el municipio, el especialista se mostró contrario a esta idea: “Lo mejor es el coche urbano común, porque uno no proyecta el transporte público a corto plazo sino que espera que cada vez haya más pasajeros, y a su vez los costos de las unidades no son muy distintos”.

“El transporte público es viable y va a funcionar en Junín, es una cuestión de decisión política, por lo que se debería priorizar que la gente tenga una alternativa de movilidad y no que tengamos el problema de las motos-colectivos. Por supuesto que si se busca la rentabilidad inmediata, no va a funcionar. Hay que asegurarle una rentabilidad a los empresarios y que sea sustentable”, dijo.