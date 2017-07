La Peña Eléctrica realiza hoy su 13° Fiesta de los Electricistas

EN EL SALÓN LIBRA

Hoy la Peña Eléctrica realiza la Fiesta de los Electricistas en el salón Libra, desde las 21.30.

Oscar Ayerbe, Angel Cialella, Sergio Guillermo Maillot y su hijo, del mismo nombre, organizan este evento de camaradería, con la colaboración de varias casas de electricidad de nuestra ciudad.

“Desde hace 13 años organizamos esta fiesta para los electricistas independientes. La idea es que sea una fiesta de amigos, que vengan a pasar un buen momento”, dijo Ayerbe, en diálogo con Democracia.

Para este día tan especial, que se lleva adelante con motivo de cumplirse el 13 de julio el Día del Electricista, han previsto que haya un show de stand up. El grupo Guau, con todo su humor de comediantes, animarán la fiesta, como así también Los Garufos. También habrá sorteos de viajes, algunos donados por el Sindicato Empleados de Comercio.

Ayerbe destacó la colaboración de las casas de electricidad que desde hace trece años están acompañando para hacer esta linda fiesta.

El sector

Consultado sobre la situación de los electricistas, en general, Ayerbe manifestó que es un rubro “que está sufriendo las mismas consecuencias que el resto del país, es decir, bajaron mucho las obras, de los muchos presupuestos que se piden se aprueban muy poco. La gente hace lo menos posible, se nota mucho cómo bajó el trabajo cuando uno va a las casas de electricidad y hay poca gente o la mitad de la que había antes”.

“La situación es un poco preocupante porque hasta el Estado ha dejado de hacer cosas. Por ejemplo, les cuesta mucho hacer escuelas nuevas, sí se hacen reparaciones de las que están. Si el Estado hace pocas obras de electricidad, demuestra que la situación no está bien. Porque cuando hace muchas obras es porque tiene dinero, si no hace, es porque no. Lo mismo pasa en el resto, las empresas hacen lo justo y lo necesario”, afirmó.

“La energía eléctrica hoy es fundamental y hay que cumplir muchos reglamentos, costosos, que si no los cumplen, los seguros no corren. Hoy, por ejemplo, poner un medidor trifásico tiene un costo altísimo, con inspecciones, informes técnicos”, señaló.