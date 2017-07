Bicentenario: Solicitan mayor presencia policial

UN SECTOR QUE CRECE EN INFRAESTRUCTURA

Noticias Relacionadas Sociedad de fomento

Dos de las obras más resonantes anunciadas y en ejecución por parte de la administración del intendente Pablo Petrecca van a influir notablemente en la fisonomía del barrio Bicentenario. En efecto, la pavimentación de la Avenida Alvear –prácticamente terminada– y la realización del desagüe del norte –en proceso de inicio de obra– mejorarán la calidad de vida de los residentes.

Por eso muestran su beneplácito, como lo hace el vicepresidente de la sociedad de fomento y referente barrial, Daniel Giapor: “Si hacemos un balance de lo que era a lo que es hoy Bicentenario, hay que decir que ha crecido muchísimo. Tenemos la obra de Alvear que está casi terminada y es importantísima, porque beneficia a muchos barrios y a un montón de gente que utiliza esta arteria. La avenida quedó muy bella, todavía no está terminada porque falta la rotonda en el cruce con Circunvalación y se están poniendo las columnas para el alumbrado público, que falta en una parte, pero se está trabajando bien. Y tenemos el desagüe, que se va a hacer. Son dos obras importantísimas”.

No obstante, algunos temas aún están pendientes en este sector. Entre ellos, los más importantes pasan por realizar mejoras en el tránsito, el estado de las calles y la prevención del delito.

Infraestructura

Si bien todo el barrio Bicentenario –delimitado por las avenidas La Plata, Alvear, Circunvalación y Libertad– está cubierto con el servicio de agua corriente, el de las cloacas presenta una situación es distinta, ya que falta que llegue la prestación a las quince manzanas del sector conocido como Petit France y algunas otras cuadras. En tal sentido, Giapor recuerda que “el Intendente dijo que en su gestión iba a dejar a Junín con un 100% de cloacas”, por lo que mantiene su esperanza de que esto se va a realizar. Una vez que esto suceda, sí “se podría pedir cordón cuneta, mejorado y asfalto”. Pero la idea es ir “despacio, paso a paso”.

En tanto, el alumbrado público es una prestación que se brinda correctamente en este sector, de acuerdo a lo que manifiestan los vecinos.

En referencia al estado de las calles, Giapor comenta: “No somos el único sector que tiene calles de tierra y, por tal motivo, por ahí se atrasan un poco las máquinas en llegar a nuestro barrio. Necesitaríamos que vayan más rápido después de cada lluvia, porque las calles se cortan y se hacen intransitables”.

Las dificultades más notorias se dan en calles como Jean Jaures, Juan B. Justo, Azcuénaga, Alberti y Ricardo Rojas, “lugares donde hay bastante tránsito”.

Tránsito y seguridad

Giapor señala que el pavimento en Alvear “es una obra hermosa” aunque advierte que allí podrían surgir inconvenientes con el tránsito: “Están puesto los reductores de velocidad, pero sabemos que hoy a los chicos en las motos no los paran ni estos moderadores. Me gustaría que vayan los inspectores, no para hacer operativos, sino para ordenar el tránsito y acostumbrar a la gente para dónde tienen que tomar cada calle, que lo sabe, pero muchos toman contramano y genera dificultades. Insisto, no pedimos que paren a sacar las motos, sino a explicar por dónde se tiene que circular, para que no paguemos con un accidente, porque se anda muy rápido”.

Finalmente, en cuanto a la inseguridad, explica que Bicentenario “es un barrio que sufre el delito como cualquier lugar de la ciudad”, es decir que, “así como ocurren robos en pleno centro también se sufren en la periferia”. Sin embargo, considera que habría que hacer un trabajo más intenso en lo preventivo: “Vemos el móvil, pero necesitaríamos que pasen más seguido, porque es muy grande la cuadrícula. Nosotros no tenemos bicipolicías, ni rondines, ni motos, entonces estamos un poco a la deriva. No hemos tenido grandes hechos, pero siempre es bueno prevenir y quisiéramos tener una presencia más cercana”.