El municipio busca cuidar al consumidor de gas envasado

ENCUENTRO CON COMERCIANTES

En la reunión, además, les informaron a los comerciantes sobre la normativa vigente que habilita la venta de estos productos y sobre la seguridad con relación a las garrafas de gas.

Desde el municipio afirmaron que se está buscando cuidar al consumidor desde lo económico, pero también desde la seguridad.

Tras la reunión, el titular del área de Defensa del Consumidor y Usuario, Fernando Scanavino, informó: "Esta es la segunda vez que nos reunimos con este grupo de comerciantes y el motivo es el respeto al precio, en primer lugar, ya que hemos detectado que en algunos puntos de venta no se respeta y hay un sobreprecio muy importante. En ese sentido, velamos para que se respete el valor fijado por la secretaría de Energía de Nación, que es un promedio de 140 pesos, el que deben respetar las bocas de expendio habilitadas".

"Por un lado, queremos llamar la atención de aquellos comercios que no respeten ese precio al consumidor y también pedirles a los consumidores que denuncien abusos en este sentido. Obviamente que mantenemos esta instancia de diálogo para que las personas habilitadas para la venta de gas envasado estén presentes y profundizar la fiscalización", resaltó.

Scanavino, sintetizó que "estas acciones, que hacemos área a área del municipio, tienen que ver con trabajar en conjunto para, por un lado, controlar que se cumplan todas las medidas de seguridad, ya que en los últimos años el Estado estuvo muy ausente a pesar del riesgo que eso implica, y como este año hay stock de gas, no vamos a permitir los abusos en los precios. Por eso reitero a los consumidores que denuncien los abusos y compre en lugares habilitados".

Por su parte, Walter Ledesma, titular de Inspección General, agregó: "Una de las demandas de los comerciantes es la venta clandestina o lugares sin habilitación para el expendio de garrafas. En este punto, nuestro compromiso es profundizar el control y pedirles a ellos que denuncien esto, nos aporten datos y nosotros poder actuar. Nuestro compromiso es controlar y exigir que quienes venden gas envasado cumplan con todos los requisitos y obligaciones vigentes. Lamentablemente nunca se controló este rubro, pero desde Inspección General dejamos bien en claro que esto cambió".

Para finalizar, Ledesma sostuvo que "la profundización de estos controles tiene que ver, por un lado, con el control de que todos estén en regla y cumplan con los requisitos, y por otro, brindarles seguridad a los consumidores, que cuando compran una garrafa, lo hacen en un lugar que cumplió con todas las normas de seguridad y no en un lugar clandestino, que es algo muy peligroso".