“Pedimos al intendente que proteja a los vecinos”

FAY CUESTIONÓ LA SUBA DEL GAS

El candidato a primer concejal por 1Pais, Patricio Fay, mostró su preocupación por el aumento desmedido en la tarifa de gas y la imposibilidad de muchos vecinos para afrontar el costo. "Estamos atravesando un momento crítico en la economía familiar de los vecinos de Junín, los costos fijos de impuestos municipales, energía eléctrica y gas natural significan un monto de dinero que deja a muchos juninenses afuera de la posibilidad de pagar, y además, los valores no son consecuente a la calidad de los servicios que se ofrecen", dijo.

"Le hemos solicitado al Intendente que deje a un lado sus compromisos políticos con el gobierno Nacional y Provincial, y se ponga al frente de la defensa de los vecinos y utilice sus herramientas para proteger a los juninenses", afirmó Fay.

Por su parte, la concejal Natalia Donati expresó que "el Intendente podría prescindir de cobrar la tasa municipal de la factura de gas que significa el 10% del monto, y representa mucho dinero para los vecinos. A partir de los aumentos de las tarifas de energía eléctrica y gas natural el municipio ha aumentado muchísimo esa recaudación, por los porcentajes que retiene de esos servicios, y ese dinero no estaba presupuestado, con lo cual el Intendente podría renunciar a estos ingresos y los vecinos se verían beneficiados con facturas más económicas".

"Además, le pedimos al Intendente como accionista mayoritario de Grupo Junín, que no le corte el servicio a aquellos vecinos que no puedan pagar sus facturas. Hemos visto facturas que llegan a los 8 mil pesos en casas de jubilados que seguramente no podrán pagarlas", cerró Donati.