Frente al aumento del gas, piden ampliar la tarifa social

UNIDAD CIUDADANA

Ante el aumento en las boletas de gas que les comenzaron a llegar a los juninenses, la precandidata a concejal por Unidad Ciudadana Maia Leiva presentó una ordenanza para establecer “una tarifa social ampliatoria, que beneficie a más vecinos de la ciudad”.

"Hemos recibido a vecinos muy angustiados porque les han llegado facturas con un aumento que no pueden pagar", expresó Leiva.

"Por ejemplo, Liliana, nos contó que sus padres de 90 y 91 años recibieron una boleta de 3400 pesos -su padre no recibe el beneficio social por cobrar por encima de la mínima-. Se dirigió a Gas Junín y le respondieron que no podían hacer absolutamente nada, porque era una medida que había establecido el Gobierno. Como este caso hay muchos en nuestra ciudad", indicó.

"Por eso desde el bloque de Unidad Ciudadana ingresamos un proyecto de ordenanza que establezca una tarifa social municipal que sea ampliatoria de la nacional, para que más vecinos sean beneficiarios de este descuento, y puedan afrontar esta situación de subas desmedidas", afirmó.

Y agregó: "Esperamos que el intendente Petrecca apoye el proyecto y se ponga el frente del reclamo de los juninenses".

Por su parte, el precandidato a concejal José Bruzzone expresó que "lo que no respeta el cuadro tarifario de gas es el principio de razonabilidad. Se le está cobrando a los hogares un monto que es muy superior a lo que puede hacer frente la mayor parte de la población".

En ese sentido, agregó que "son problemas que no los padecimos durante más de una década. Hoy no puede ser que caiga sobre las espaldas de la gente el costo del apetito desmesurado de los grupos económicos y que no reciban ninguna respuesta por parte del Gobierno", finalizó Bruzzone.