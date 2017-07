“El Gobierno infló a Cristina de manera irresponsable”, dijo Stolbizer en Junín

RUMBO A LAS PASO

La líder del Gen y candidata a senadora nacional por 1País, el frente que conduce junto a Sergio Massa, dio una conferencia de prensa ayer en Junín y afirmó que el Gobierno “profundizó la grieta para ocultar los problemas del presente”.

Lo hizo acompañada del ex intendente de Junín y primer candidato a senador por 1País por la Cuarta Sección electoral, Mario Meoni; Marianela López (candidata a senadora); el jefe comunal de Pinto, Alexis Guerrera (candidato a senador); la diputada bonaerense del Frente Renovador Valeria Arata; y el primer candidato a concejal de Junín del espacio, Patricio Fay.

Luego de recorrer Industrias Plásticas Martínez, en esta ciudad, Stolbizer remarcó que una oposición responsable es aquella que “muestra cooperación, no con el Gobierno, sino con la Argentina”. En esta línea, en el local de 1País, en Alem al 100, y ante una buena concurrencia de concejales, funcionarios y dirigentes, la legisladora recordó el apoyo que le dieron al Gobierno en la negociación con los holdouts, la ley de reparación histórica, la ley de presupuesto, “pero luego Cambiemos decidió despreciar la cooperación y en lugar de unir a los argentinos como lo habían prometido en campaña profundizaron la grieta para garantizar la impunidad y ocultar los problemas del presente”.

Consideró que el ajuste económico es uno de los principales problemas que atraviesa el país. “El consumo es el gran dinamizador de la economía, pero el Gobierno puso el foco solo en la llegada de inversiones extranjeras, que nunca llegaron”, cuestionó y mencionó el proyecto que presentaron con Massa para bajarle el IVA a once productos de la canasta básica de alimentos con el objetivo de que disminuyan los precios.

Sobre el frente político destacó que “existe una base programática de acuerdos” que apunta a “construir la unidad desde la diversidad” para unir a los argentinos.

Seguridad

“Con el plan Alerta Buenos Aires lo que hacemos es poner el foco en la seguridad de las personas, desde una propuesta integral; la alarma es el instrumento, lo que vamos a poner para que cada cuatro manzanas esté el aparato, que unido a la aplicación del celular lo que hace es que frente a una señal de peligro o de riesgo todos los que están en ese grupo quedan interconectados porque suena la alarma”.

Y amplió: “Entonces la alarma sirve primero como efecto preventivo, porque el delincuente no va a ir al barrio donde hay una alarma, y después lo segundo que hace es que crea un vínculo entre la propia comunidad, que se organiza, no reemplazando al Estado, pero sí con esa forma de organización previene y evita”.

“El aviso a los celulares genera una rápida respuesta y en la aplicación queda la constancia del alerta, por lo que podremos controlar el accionar policial, que por supuesto se complementa con otras cosas. Venimos hablando de la necesidad de reformular la justicia, la policía, el servicio penitenciario, cómo conectar la empleabilidad para evitar que el chico abandone la escuela y no tenga trabajo y no haga nada”.



- Democracia: El Gobierno insiste en que si no se profundiza el cambio, se vuelve a las mafias. Usted que es una referente de la lucha anticorrupción, ¿cree que el Gobierno sobreactúa en este tema?

-Sí, hay un poco de todo esto. Hoy la estrategia del Gobierno, de manera irresponsable, fue haber inflado a Cristina Fernández para tenerla ahí, casi como un cuco, ellos mismos lo han dicho así, y dejan que Cristina hable porque les permite acumular por el espanto. Entonces no hay ninguna duda de que buscan instalar la idea de que ‘si nosotros no podemos profundizar lo que empezamos, volverá Cristina’. Eso es realmente muy irresponsable, porque es una estrategia de ventaja electoral de corto plazo y no es bueno para la Argentina. Hay una sobreactuación incluso en estos días con el tema de De Vido, me temo que es tomado para distraer la atención de Cristina, pero también de los problemas económicos y reales que tenemos todos los días.

Nos llama la atención que cuando hablamos de bajar los precios, no hay ni un funcionario que hable del precio de los alimentos, entonces lo que hay es una estrategia de distracción y la estrategia del miedo. Muchos periodistas me preguntan, y me llama la atención, qué pasa si el Gobierno pierde la elección, y la verdad es que no pasa nada, porque son elecciones legislativas y esto debería hacer que la campaña sea menos violenta, menos crispada, porque todos los que compiten llegan al Congreso. La competencia debería ser más de ideas, de propuestas. La mejor oposición no es la que grita y apuesta al fracaso sino la que propone, por eso nuestra campaña es muy propositiva.