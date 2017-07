Cientos de juninenses participaron de la celebración por los 201 años de la Independencia Patria

EN LA ZONA CÉNTRICA

Las actividades institucionales por el 9 de julio comenzaron con el desayuno patrio que el intendente Pablo Petrecca compartió con dirigentes y autoridades de la ciudad para después participar del Tedeum que se llevó a cabo en la Iglesia San Ignacio de Loyola, a cargo del Sacerdote Víctor Roncatti.

Finalizado el desfile, el Jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, expresó: "Una verdadera fiesta, como tenía que ser para celebrar los 201 años de la independencia de nuestro país. Quiero felicitar al Grupo de Artillería 10 por la organización del mismo, y a todas las instituciones y escuelas de nuestra ciudad por participar y a toda la comunidad por acompañar este tradicional festejo".

"Estoy muy contento y emocionado por cómo hemos festejado los juninenses este día tan importante. Lo hicimos todos juntos, festejamos con mucha alegría que hace 201 años un grupo de personas decidió comprometerse, no bajar los brazos, soñar y lograr grandes objetivos. Ahora nos corresponde a nosotros seguir por ese camino, haciéndolo todos juntos", remarcó Pablo Petrecca.

Por último, el Jefe Comunal, remarcó que quienes son partes del presente "tenemos mucho por hacer, y nos corresponde a nosotros hacer las cosas bien y poner todo nuestro esfuerzo para dejarle a nuestros hijos y nietos, una patria más justa, solidaria, productiva, todos juntos bajo la bandera de la República Argentina, que nos cobija a todos".

Por su parte, el Teniente Coronel Leandro Jofré Foncueva, titular del Grupo de Artillería 10, agradeció "en primer lugar, en la persona del Intendente, a toda la municipalidad de Junín y a todos los vecinos, por la colaboración y el acompañamiento. Que festejemos nuestro cumpleaños, todos juntos y comprometidos para que todos podamos sacar este país adelante es lo más importante".

Los vecinos de Junín en un gran número acompañaron el desfile y disfrutaron del chocolate para 3.000 personas que preparó el regimiento local del Ejército Argentino junto a 4.800 tortas fritas además se repartieron globos y banderitas argentinas. "Hemos venido en familia a disfrutar en familia de este desfile, para mí, como ex integrante del ejército es muy emotivo, y hoy además, es mi hija la que va a desfilar con su escuela. Esto despierta el sentido de pertenencia, somos todos argentinos y eso es lo más importante", expresó Raúl, vecino de la ciudad.

Mirta, otra vecina de la ciudad destacó que "el 9 de julio es la fecha más importante para nuestra patria, el desfile fue hermoso y afortunadamente hemos podido disfrutarlo, junto a todos los vecinos".

Ignacio, otro padre orgulloso de ver desfilar a su hija dijo: "extraño la fiesta que era esto hace años atrás, y hoy veo que estamos volviendo a eso, celebrar todos juntos el día de la patria".

Susana, junto a sus dos hijas, fue otra de los tantos vecinos que participó del desfile, y sostuvo que "es muy lindo todo esto y que mis hijas entiendan, desde chicas, lo importante que fueron estas fechas para tener el país que hoy tenemos. Estoy muy contenta por la cantidad de vecinos que vinieron".

Sebastián, padre de Juan, vivió el desfile muy contento "por poder disfrutarlo junto a mi hijo, es un paseo más y honrando a su vez, a los próceres de nuestra patria".

Raúl, otro vecino, contó que " me encanta ver el desfile y me emociona que sea junto a tanta gente disfrutando esta fiesta que es del pueblo. Hoy es un día muy especial, es nuestra independencia y hay que celebrarla". "Me encanta venir a los desfiles, me emociona ver a tanto vecinos, todos juntos celebrando nuestra independencia, Estas son fechas que tenemos que celebrar", agregó Mabel, otra vecina muy contenta. También Rúben, junto a su esposa, "me gustan muchos los desfiles, es un espectáculo digno de ver, y debería toda la ciudadanía a festejar el día de la independencia".

Desayuno Patrio

En el marco de las actividades desarrolladas por el Gobierno de Junín para celebrar los 201 años de la independencia de nuestra patria, el intendente Pablo Petrecca recibió en su despacho a representantes de la comunidad para agasajarlos con un desayuno patrio, e intercambiar ideas y opiniones sobre la ciudad.

Del encuentro participaron Jefes militares y policiales, dirigentes políticos y representantes de las iglesias.