Derecho Viejo, un grupo de músicos de la región que está de gira en Europa

MÚSICA Y DANZA ARGENTINA AL MUNDO

Músicos y bailarines de lujo recorren el mundo. Tal es el caso del grupo Derecho Viejo y el ballet Malambo argentino, que están recorriendo Europa por estos días.

El juninense Hugo Fochi integra Derecho Viejo, agrupación musical formada especialmente para esta gira, pero que tiene la intención de continuar las presentaciones en esta región y, por qué no, en otros puntos del país.

Fochi es profesor de música y actualmente se desempeña en las escuelas primarias N° 22, 8 y 12, secundarias N° 11 Cerrito Colorado, N° 18 Astor Piazzola y el programa Patios abiertos de la Escuela Secundaria N° 12.

En diálogo con Democracia, en el medio de la gira europea, el juninense dijo: “En mi carácter de músico fui convocado por el ballet Malambo Argentino, de la ciudad de Piedritas, partido de General Villegas, para realizar una gira por Europa, que abarca los países de Serbia, Reino de los Países Bajos y Croacia”.

Composición

Derecho Viejo, el grupo de músicos que acompaña en esta gira al ballet, está compuesto por Hugo Fochi, primera guitarra y charango (Junín); Joaquín Pérez, bajo (Lincoln); Luciano Scarcela, flauta traversa (Lincoln); Rodrigo Etchart, voz y segunda guitarra (El Triunfo); Gustavo López Ponce, piano (General Villegas) y Bernardo Huarte, percusión (Lincoln).

“Esta agrupación fue formada especialmente para la gira. Particularmente me invitó mi amigo Joaquín Pére, con quien diez años atrás tocábamos en un dúo de guitarras al que llamamos Duo 20”, recordó Fochi.

“Mi escuela musical comenzó con la enseñanza de mi tío Peto Díaz, quien me enseñó las primeras notas. Luego continué mi formación en el Conservatorio “Juan Pérez Cruz” de Junín, egresando como profesor”, explicó.

Países de Europa del Este tuvieron a los músicos y bailarines de la región como protagonistas de espectáculos varios, promoviendo y difundiendo nuestra música.

No se descarta que a la vuelta de la gira, Derecho Viejo se presente en Junín, junto al ballet Malambo Argentino, para deleite del público de nuestra ciudad y la región, ya que la mayoría de sus integrantes son de distintas localidades de la zona.