“Contra la corrupción K y el ajuste de Cambiemos”

La legisladora provincial por 1País Valeria Arata se expresó sobre la modalidad de la campaña de cara a las próximas elecciones y manifestó: "Nuestra campaña está basada en propuestas y hechos concretos que benefician a los vecinos. La tarea diaria es escuchar y estar cerca de las personas proyectando soluciones a sus problemas. #BajemosLosPrecios, #AlertaBuenosAires y #1PaísSinFueros son algunos de los ejemplos concretos".

"En esta elección legislativa no solo se pone en juego la distribución de las bancas en las cámaras de Diputados y Senadores, sino que, además, los vecinos tienen la posibilidad de dejar en el pasado la corrupción del kirchnerismo y oponerse también al ajuste económico de Cambiemos, que solo gobierna para los ricos", señaló la diputada por la Cuarta Sección Electoral.

Con respecto a la renuncia de los fueros de los diputados de 1País, Arata sostuvo: "La actividad política no puede tener privilegios frente a la ley, los funcionarios que robaron no pueden esconderse detrás de un cargo para evitar el peso de la Justicia. Es por eso que desde 1País dimos el primer paso renunciando a los fueros, con el objetivo de dar el ejemplo y dejar expuestos a aquellos que en campaña se llenan la boca hablando de justicia, pero les tiembla el pulso a la hora de actuar en ese sentido".

"Sergio Massa ha demostrado la capacidad para liderar a este espacio que representa a la mayoría de los argentinos que no quieren volver al pasado, pero que tampoco aceptan este contexto de crisis y desigualdad. 1Pais es la única alternativa que tiene un equipo de expertos y propuestas concretas para cada uno de los problemas de los argentinos", cerró.