Dos juninenses se dedican a diseñar juegos de mesa en sus tiempos libres

Desde chico, Luis Marcantoni estuvo siempre fascinado por los juegos de mesa y, ya entrado en la pubertad, su pasatiempo consistía en modificar las reglas de entretenimientos ya creados para hacerlos más desafiantes y divertidos. Sin embargo, nunca había elaborado un juego de autor desde principio a fin hasta hace doce años.

Entonces, Marcantoni comenzó a diseñar estrategias de juegos de mesa un poco de casualidad. “Andaba en una búsqueda e hice una especie de juego primitivo por gusto… Para probar alguna motivación extra. Si bien soy contador, ya de grande, esto siempre me sirvió de cable a tierra y aparte me daba satisfacción”, afirmó en diálogo con Democracia.

“Con el juego ya en la cabeza, de casualidad me encontré con alguien que estaba relacionado con la editorial Ruibal y me dijo que estaban buscando un juego que le dé batalla al TEG, por lo que me sirvió para motivarme para lanzarme, aunque sin ningún tipo de garantía”, expresó.

Sabiendo esta posibilidad de edición de sus trabajos, comenzó a trabajar ya con otro nivel de compromiso. “El juego lo desarrollé y seguí trabajando en otras ideas con mi mujer que hace la parte de diseño gráfico”, dijo.

Sin embargo, cuando la esperanza parecía desvanecerse porque Ruibal no estaba interesada en el juego, en 2012 “apareció la editorial Bisonte que estaba interesada en editar juegos. Me aprobaron los dos primeros que tenía terminados: Led y La Pirámide del Faraón”, comentó recordando el momento.

Ese fue el puntapié para una seguidilla de títulos que han traspasado fronteras. Es que con ese logro, el juninense Marcantoni se convirtió en el primer autor con nombre en la tapa en Argentina, una condición que puso a la hora de firmar el contrato. “Los juegos en Alemania son como los libros: son de autor y llevan la firma”, sostuvo.

Al año y medio de haber editado sus dos primeros trabajos junto a su mujer Celeste Barone, Marcantoni explicó que “me llamaron de nuevo de Ruibal y me dijeron que querían editar un juego que requería una inversión más importante porque es un juego complejo con mucha cantidad de elementos”.

La idea se puso en marcha y se logró el gran cometido: el entretenimiento se llamó “Nuevo mundo, conquista y descubrimiento”, un juego menos estructurado que el TEG.

“Más tarde me editaron Conexiones, que es un rompecabezas reutilizable, ya que con las mismas fichas podes jugar a varios juegos; mientras que el último entretenimiento lo edité en diciembre del año pasado llamado ‘Conejo en el huerto’, un juego pesado, sin azar, que tiene una dinámica que se va poniendo gradualmente más tensa”, explicó.

Juegos de mesa vs. virtuales

Ante la consulta de Democracia, Marcantoni explicó la diferencia con los entretenimientos digitales y resaltó que trabaja para lograr el mejor producto no virtual. “La realidad es que si un juego es bueno y puede prescindir de la tecnología, es mejor que uno virtual ya que no necesito luz y no se acaba la batería”, exclamó.

“La tecnología no es competencia y es un nicho completamente distinto. No hay que creer que porque un chico juega en la tablet, no puede disfrutar de un juego bueno en la mesa”, expresó entusiasmado.

Autor reconocido

Con el “Conejo en el huerto”, la pareja juninense entró a un torneo en el Centro Cultural San Martín el año pasado para presentarlo y llegaron al concurso Alfonso Décimo que premia los juegos de autor. “Si bien es todo muy prematuro, están queriendo darle estímulo a la actividad”, expresó entusiasmado.

Con relación a este evento, Marcantoni afirmó que “entramos en la etapa definitoria el 6 de mayo del corriente y tuvimos la suerte de ganar un premio a nivel nacional. Me han llegado reconocimientos de afuera sin saber la trascendencia que podía llegar a tener”.

En este sentido, Celeste Barone ganó el premio por “Diseño y producción del juego”, mientras que Luis Marcantoni fue primero en la categoría “Mejor juego de mesa argentino de autor”, en ambos casos correspondientes al año 2016 y otorgado por el concurso Alfonso Décimo.