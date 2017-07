Entregaron un kit deportivo y escolar a un nene no vidente de Junín

INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En el marco de la inserción social, el Municipio y Propuesta Positiva hicieron la entrega de los elementos a un joven no vidente que competirá en una carrera de atletismo el próximo 5 de agosto en Los Toldos.

Se trata de Mateo, un alumno de la escuela primaria Nº 29, quien va a competir de la carrera de atletismo acompañado por Walter Nuozzi, miembro de la fundación “Ojos de Águila”, que se ocupa de guiar a los atletas con discapacidades visuales en los distintos eventos deportivos que se realizan en la provincia de Buenos Aires y otras localidades del interior del país.

“Tengo una enorme alegría por esto. Mateo no necesita que le hagamos un lugar porque él se lo supo ganar, ya que encontró un terreno en donde pudo construir su espacio”, expresó Marisa Larroca, directora de la escuela .

Mateo será el primer nene en la Provincia de Buenos Aires que participará en una carrera de esta forma y llevará la bandera de Junín en Los Toldos.

Desde el municipio afirmaron que esto tiene que ser un disparador para otros chicos y una motivación para la población en general, ya que se busca concientizar sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.

Al respecto, el subsecretario de Deportes y Educación, Daniel Pueyo, sostuvo: “Estamos acompañando al grupo de Propuesta Positiva, que siempre trae un montón de inquietudes y está trabajando para el bien de la comunidad. En este caso, estamos en la Escuela 29, donde Mateo cursa la escuela primaria. Un agradecimiento a la directora de la institución y a la familia de Mateo porque se han brindado y nos abrieron las puertas. Esta es la verdadera inclusión a la cual apuntamos y que el Intendente Petrecca nos ha marcado desde un principio. No hacemos actividades especiales, ni diferenciadas, porque el verdadera desafío es que esté junto a otros chicos en la escuela".

"Hoy estamos haciendo entrega de un kit deportivo y escolar. Mateo estará corriendo una carrera y llevará la bandera de Junín. Es un verdadero desafío y Mateo es un verdadero orgullo para la escuela, su familia y nosotros como Municipio. Queremos que Mateo sea un agente multiplicador y que a partir de su caso, la gente se empiece a sumar y tome conciencia de lo que estamos llevando adelante", dijo Pueyo.

Por su parte, el concejal Marcelo García añadió: “Cuando Walter Nuozzi se sumó al grupo de Propuesta Positiva empezamos a tratar el tema de discapacidad cuando hicimos una primera ronda junto a Daniel Jaule. Luego hicimos lo propio con Martín Kremenchuzky que trajo una expectativa que se creó y ahora está rindiendo sus frutos. Quiero felicitar a los papás de Mateo y a la escuela por el apoyo que le brindan. Ojalá que haya un gran contagio y estamos contando algo en primera persona como es el caso de Mateo. A lo mejor hace algunos días no era protagonista y hoy lo estamos poniendo en una situación en donde pasa a ser el centro de atención. Esto no tiene que ser sólo un ejemplo para un chico con discapacidad, sino también para toda la comunidad de que tenemos cosas para hacer y no quejarnos tanto".

Por su parte, Walter Nuozzi aclaró: “Para mí es muy movilizante porque es la primera vez que voy a correr con un chico de la edad de Mateo. Además va a ser el primero en la provincia de Buenos Aires. Sin la familia y la escuela, esto sería muy difícil de poder hacer. Los papás son fundamentales en todo esto por como lo contienen a Mateo".

Barian y Estefanía, los papás de Mateo, estaban muy emocionados e indicaron que "para nosotros es algo muy lindo. Le vamos a dar para adelante y vamos a apoyar a Mateo como lo hicimos siempre. Es una gran emoción lo que estamos viviendo. Queremos que tenga su lugar como un nene más".

Para finalizar, la directora de la Escuela 29, Marisa Larroca, sostuvo: “Tengo una enorme alegría. Mateo no necesita que le hagamos un lugar porque él se lo supo ganar, ya que encontró un lugar en donde pudo construir su espacio. No debemos perder de vista que la inclusión es darle a cada uno lo que necesita. Más allá de un impedimento físico hay que incluir siempre. Nosotros hablamos de Mateo, pero el impacto será para todo el resto, porque él vive consigo mismo y sabe manejarse. Tiene una familia que lo apoya y una escuela que lo aloja. Pero a veces el resto de la sociedad es la que más se enriquece con estos actos. El impacto que queremos lograr como escuela es el lugar de Mateo con sus derechos, pero también el impacto hacia una sociedad que pueda ver que el otro diferente es parte de la misma. Tiene que haber lugar para todos".