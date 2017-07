Romero: “Si Randazzo medía tan poco, por qué lo dejaron afuera de las PASO”

EL FRENTE CUMPLIR INAUGURÓ UN LOCAL EN JUNÍN

El frente Cumplir, que lidera Florencio Randazzo, abrió ayer, a las 18, un local partidario en Benito de Miguel 234, de cara a las elecciones. De hecho, estuvieron presentes importantes figuras del espacio como el ex intendente de Chivilcoy Ariel Franetovich (se postula a senador provincial) y el diputado nacional Oscar Romero, para respaldar a los precandidatos locales de las listas.

En diálogo con Democracia, Franetovich afirmó: “En particular en Junín, como en varios distritos, se da que el espacio tiene varios candidatos a nivel local, algo que el propio Florencio Randazzo viene predicando para las PASO. Es lo que veníamos reclamando nosotros para ir todos juntos y competir con Cristina, que no pudo ser”.

“Nosotros vamos a apoyar a todos los candidatos que haya en Junín y a cada una de las secciones. Creo que es un espacio que se va a ir consolidando, porque la gente quiere escuchar a un dirigente como Randazzo, con autonomía política, que supo plantarse en el kirchnerismo y decir lo que él creía, que teníamos que generar nuevos dirigentes para llevar adelante un modelo de país que supo ser virtuoso”, agregó.

“Si bien Cristina tiene un núcleo duro con importantes seguidores, entendemos que ha cumplido un ciclo y que difícilmente tenga la posibilidad de llegar nuevamente, ya que el éxito que tenga Cristina termina fortaleciendo al propio Macri”, opinó.

Por su parte, Romero afirmó a este diario: “Estamos preparando las máquinas, el 14 de julio próximo, en Bolívar, vamos a hacer el lanzamiento oficial de la campaña de Florencio. Empezamos una nueva etapa de reconstrucción del peronismo, con muchas ganas, voluntad y esfuerzo. Nosotros no nos abrimos, nos quedamos en el peronismo, manteniendo nuestra identidad y convicciones, los que se fueron son otros. Lo que pedíamos era participar de unas PASO que no nos quisieron dar y tuvieron que armar un frente. Si Randazzo medía tan poco como decían, por qué lo dejaron afuera de la posibilidad de las PASO”.