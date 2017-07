Graciela Ocaña: “Si no profundizamos el cambio, volvemos a las mafias”

RUMBO A LAS ELECCIONES

¿Cuál cree que son los principales problemas de la Provincia?

-Creo que tienen que ver con lo que ha abordado la Gobernadora, sobre el abandono que ha sufrido con las obras de infraestructura que siempre se prometieron y nunca se hicieron. Tiene que ver también con los temas de inseguridad y básicamente las reformas que ya está tratando de implementar en el cierre de todas las cajas habidas y por haber dentro de la seguridad de la Provincia. Tenemos una enorme oportunidad con Vidal, con los trabajos que están llevando adelante los ministros y sus equipos técnicos, porque una gobernadora que no ve a la Provincia como un trampolín político, sino que quiere solucionar los problemas de fondo. Además tiene que dar con una batalla contra un sistema que durante 25 años funcionó en la Provincia, de privilegios, corrupción, mafias, ilegalidad, que la Gobernadora ha decidido combatir. Tenemos una enorme oportunidad con esta mujer, que está decidida y cuenta con el apoyo del Presidente. En definitiva quiere cambiar la Provincia para mejorar la vida de los vecinos y de todos los bonaerenses.

-¿En el plano electoral, ve un escenario de polarización?

-Esto es muy prematuro porque recién se han inscriptos las candidaturas, todavía la campaña no se ha iniciado, así que creo que es muy prematuro hacer un análisis político. Más que nada tiene que ver con lo que los periodistas analizan.

-Sin embargo, más allá del periodismo, el Gobierno parecería estar impulsando esta polarización, esta idea de “pasado vs. futuro”, ¿no cree?

-Yo coincido con eso, y creo que es lo que está en juego en esta elección: si se profundiza el cambio que los argentinos votamos en la provincia de Buenos Aires y en el país o si este sistema del que hablaba, que funciona hace muchos años en la Provincia, se rearma y se reinventa.

-¿No le parecen peligrosas estas antinomias? ¿No cree que en un país como la Argentina, acostumbrado a las rivalidades, se pueden perder los matices?

-Creo que esto no es un tema de maniqueísmo, sino que es un tema de la realidad. O volvemos a la Argentina que ya conocimos, que tiene que ver con la mafia, con la corrupción, promesas incumplidas, el relato, o profundizamos el cambio. Yo creo que esto es lo que se discute en esta elección, no porque sea una cuestión maniquea, sino porque básicamente es lo que la sociedad está viviendo.

-No mencionó el aspecto económico, que también es una de las principales preocupaciones de los argentinos, ¿Qué opina del crecimiento de la pobreza?

-Esos que nos decían que la Argentina tenía menos pobres que Alemania, hoy nos hablan de la pobreza. El Gobierno tuvo que ordenar las variables macroeconómicas de la Argentina, que no tenía crédito, que tenía un déficit fiscal enorme con el tema del dólar futuro. Hoy con este ordenamiento se ven sectores que tienen un crecimiento, como pueden ser los sectores vinculados al campo, la industria automotriz, construcción, obra pública, créditos hipotecarios que se están dando. Creo que hay una realidad que no puede soslayarse y es que hay sectores que están empezando a ver los beneficios del ordenamiento y hay otros sectores que tienen problemas y eso no se puede negar, para los cuales también se está trabajando ampliando la cobertura social para esos sectores, incluyendo a muchas personas que antes no tenían, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo. Cosas siguen faltando, hay que seguir trabajando para que haya un crecimiento sostenido y real porque muchas veces en la Argentina hemos vivido ciclos de rápido crecimiento que terminaron en una enormes crisis. Hay que trabajar para un crecimiento genuino. La inflación, que está bajando, es el impuesto más regresivo para los que menos tienen y está descendiendo. Hay que ir hacia un ciclo de inversiones y a un crecimiento sostenido, que es lo que todos queremos, generando empleo.

-Beatriz Sarlo acaba de decir que la “pesada herencia” es una mentira para no hacerse cargo de estos dos años de gestión.

-Negar la herencia, la inflación, que había un circuito donde el dólar estaba prohibido y la venta de dólar futuro por el cual están procesados Axel Kicillof, la ex presidenta y otros funcionarios del Banco Central, creo que los argentinos sabemos que eso no es un verso y sí una realidad. El déficit energético, los subsidios indebidos porque los del interior pagan tarifas que no son las mismas que se pagaban en el conurbano o en la ciudad de Buenos Aires. También el Gobierno tomó e hizo una red de contención con el subsidio social para las tarifas, el aumento en las jubilaciones. Falta mucho y hay personas que la están pasando mal, por lo que hay que reforzar ese trabajo para que puedan salir de la pobreza y puedan entrar dentro del mercado laboral.

-¿Cree que la gente va a votar con el bolsillo o va a priorizar también otras cosas, como la lucha contra las mafias?

-La gente votó hace dos años por el cambio y creo que lo que van a reforzar es ese mismo voto. Yo apuesto a eso porque nadie quiere volver atrás y estar peor, la gente sabe que el dinero que antes se robaba, hoy llega en obras a la gente.

-¿En el Gobierno actual hay focos de corrupción?

-Actualmente tienen denuncias hechas por algunos sectores de la justicia legítima que tenemos que durante mucho tiempo se dedicó a encubrir al Gobierno de Cristina Fernández. Hoy el Gobierno le está dando respuestas a la justicia con un montón de denuncias que terminaron con sobreseimientos de funcionarios. Aquí cada uno tendrá que dar cuenta de lo que hace frente a la justicia y el mismo Presidente quiere que si hay hechos de corrupción se denuncie y lo ha dicho públicamente. Cuando uno ve los costos de las licitaciones actuales respecto del gobierno anterior, han bajado en un 20 por ciento, a pesar de la inflación y de los plazos. Si se roba hay que denunciarlo y Macri ha dicho que no le va a dar impunidad a nadie y a mí eso me da tranquilidad. La corrupción puede existir ya que nadie tiene la garantía anticorrupción que se da en todo el mundo y que tiene que ver con lo humano. En la Argentina a la corrupción le siguió la impunidad que viene desde el poder y eso es lo que está mal. De hecho cuando hubo algún tema con el titular de la aduana, el Presidente de la Nación tomó la decisión de denunciarlo.

-¿Qué opina de que muchos intendentes y funcionarios de la actual gestión hayan nombrado a familiares en cargos públicos?

-A mí me parece que hay que trabajar para que haya una ley de ética en la Provincia. La Gobernadora ha creado una oficina anticorrupción este año y hay que trabajar en estas cuestiones. La provincia de Buenos Aires ha empezado a avanzar y me parece muy positivo el hecho de limitar los mandatos, que es algo que se decidió el año pasado y estoy de acuerdo y hay que seguir avanzando en estos temas. Es la Gobernadora la que ha empezado a implementar estas leyes con el apoyo de otras fuerzas políticas y todavía hay mucho por hacer.