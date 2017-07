Pruebas Aprender: autoridades analizaron los resultados

REUNIÓN REGIONAL EN JUNÍN

Autoridades educativas de distintas ciudades del noroeste bonaerense se dieron cita en Junín para participar de una jornada de evaluación del Operativo Aprender, implementado en 2016 por el ministerio de Educación y Deportes de la Nación, con el objetivo de evaluar la calidad educativa y los aprendizajes de los alumnos de nivel primario y secundario de todo el país.

El encuentro se llevó a cabo este miércoles en el Hogar Belgrano, en donde estuvieron presentes el director provincial de Gestión Educativa, Roberto Angrisani; el inspector jefe Regional de Educación, Fernando Balbi; y la directora de Educación del Gobierno de Junín, Fabiana Sienra, entre otras autoridades.

"Gracias a la colaboración del intendente y de Fernando (Balbi) pudimos juntar en Junín a los jefes distritales, regionales y areales del noroeste de la Provincia para hacer una devolución del programa de evaluación de 2016 y, a su vez, dar las indicaciones de cómo vamos a trabajar en 2017", afirmó Angrisani.

"Los resultados del año pasado quizás no fueron tan óptimos como hubiéramos querido, pero es claro que sin tener una evaluación, no sabemos a dónde vamos y a dónde queremos llegar. Esto nos permite tomar una base como para programar mejor lo que resta de 2017 y ya planificar el 2018", agregó.

Respecto de la implementación del Operativo Aprender, el funcionario expresó: "Al principio hubo una pequeña resistencia por parte de los alumnos, los docentes y los padres, pero gracias a Dios después la ciudadanía comprendió la importancia de la evaluación", finalizó.



“Pensar nuevas propuestas”

Por su parte, Balbi indicó: "Estamos orgullosos de ser anfitriones de esta jornada tan importante y, por supuesto, agradecerle a Roberto la confianza que nos dio para hacerlo. Se trata de ver de qué manera podemos pensar nuevas propuestas desde la escuela para mejorar el rendimiento de nuestros chicos".

"La evaluación Aprender fue masiva, abarcó a todos los chicos de sexto de primaria y de secundaria y realmente implicó tener un diagnóstico claro, cierto y completamente objetivo sobre qué es lo que saben nuestros chicos", agregó y opinó: "La verdad que poner las cartas sobre la mesa de una vez por todas me parece que fue un acto de sinceridad muy grande que dio el sistema educativo: mirarse objetivamente y con la mayor profesionalidad y rigor técnico que se pueda".

En relación a los objetivos de la jornada, en tanto, Balbi afirmó: "El desafío es ver cómo mejoramos y cómo medimos los avances que estamos haciendo en cada lugar. Por eso la idea es plantear estrategias de intervención y de supervisión y priorizar capacitaciones desde los CIIE. En eso estamos y, la verdad, felices, porque hay mucho por hacer".

Finalmente, Sienra manifestó su agradecimiento para con las autoridades educativas que organizaron la jornada y dijo: "Es un placer que nos hayan elegido como sede. El compromiso y lo que nos pide siempre el intendente es que acompañemos estas iniciativas y así lo estamos haciendo. Así que muy contenta".