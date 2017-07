“En Junín 28 familias escrituraron su casa por $ 21 millones”, dijo Curutchet

CRÉDITOS HIPOTECARIOS

El presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, afirmó en una entrevista exclusiva con Democracia y TeleJunín que la entidad crediticia que preside “en los últimos días llegó a las tres mil hipotecas desde el cambio de gestión”.

Y el funcionario amplió: “Cada diez minutos sale una familia de alguna sucursal del banco con la llave en la mano de la casa que se acaba de comprar. Dimos mil hipotecas el mes pasado y este es un proceso que recién está dando los primeros pasos”.

“Todas las medidas de regularización del crédito que parecen un poco frías y distantes eran para llegar a que los beneficios vuelvan a la gente, para que sueñen con la casa propia. El desafío que nos planteó la gobernadora María Eugenia Vidal, desde el día cero, fue que el banco volviera a ser sinónimo de casa propia y venimos a muy buen ritmo”, expresó.

“En el caso de Junín, en las últimas semanas, 28 familias han podido escriturar su casa por un monto de 21 millones de pesos y tenemos 120 trámites en marcha -que en breve se convertirán en nuevas propiedades para las familias juninenses-, con 239 consultas, así que esperamos terminar el año con varios centenares de familias juninenses que puedan mudarse o comprarse la casa de la mano del Banco Provincia”, afirmó.

Créditos a 15, 20 y 30 años

“Hay distintas líneas de créditos y como principio general préstamos hasta cerca de $ 2,8 millones, pero el promedio del banco es de $ 1,3 millones en préstamos hipotecarios. Antes era de 1 millón de pesos, pero en marzo se tomó la decisión con el presidente Mauricio Macri de extender el plazo de los créditos hasta 30 años, por lo que posibilitó que en la práctica la gente calificara para más obtener más dinero”, explicó.

“Esto se ha ido mejorando mes a mes, el Banco Provincia el año pasado sacó una operatoria de crédito hipotecario a 15 años, luego la expandimos a 20 y ahora está en 30”, subrayó.

Según confirmó Curutchet, el Banco Provincia está otorgando cincuenta créditos hipotecarios por día en todo el territorio bonaerense, es decir, mil préstamos hipotecarios por mes. “Y con el préstamo UVA automotor ya superamos los 25 mil créditos, y fue lanzado en enero”, resaltó.

Para la construcción

Actualmente se está posibilitando el crédito hipotecario para la construcción, ampliación y refacción de la vivienda. “Esto no estaba antes y surgió de mis diálogos en recorridas por el interior de la Provincia, donde la gente me decía que estaría bueno que vuelva el crédito hipotecario que les permita ir de a poco construyendo la casa en algún terreno. Por eso el banco no se limita al crédito hipotecario de una casa terminada sino que también dimos estas otras soluciones”, afirmó el presidente del Banco Provincia.

“Hipotecario Social”

“En las últimas semanas, con la gobernadora anunciamos otra línea de créditos, el Hipotecario Social, para aquellos trabajadores que tengan parte de sus ingresos informales o en negro y que puedan demostrar esa capacidad de pago que no pueden acreditar con un recibo de sueldo. “Lo hacen constituyendo un plazo fijo en el banco durante ocho meses y a partir del noveno mes el banco considerará confirmada esa capacidad de pago”, indicó.

“El banco público tiene un rol social que se manifiesta en la posibilidad de que la gente se compre la casa”, señaló.

Procrear

“En la operatoria de este plan de créditos, el Estado aporta un subsidio y los montos a prestar están por arriba de los 600 mil pesos, un poco más bajo porque tienen otra fuente de financiamiento”, afirmó.

Remodelación

En el marco del plan de obras de remodelación de sucursales, Banco Provincia comenzará con la renovación integral de la sucursal Junín en el primer trimestre de 2018, con una inversión estimada en 41 millones de pesos. La modernización de esta sede forma parte del plan de obras que se lanzó a mediados de 2016, que abarca la renovación de todos los puntos de atención al público de la entidad con una inversión estimada de 5.200 millones de pesos hasta 2019. En este momento, se encuentran en proceso de remodelación 12 filiales en distintos puntos de la Provincia.