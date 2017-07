El Hospital Interzonal redujo su servicio de psiquiatría ante futura refacción

SALUD MENTAL

La sala de Psiquiatría del Hospital Interzonal General de Agudos de Junín ha reducido el número de camas de internación y solo atenderá emergencias. Por otro lado los pacientes ambulatorios son derivados al Centro de Salud Mental del municipio, sito en Lavalle 929, según lo adelantado por la directora asociada del nosocomio, Cecilia Benedetto.

Al ser consultada sobre rumores de que iban a sacar el Servicio de Psiquiatría del Hospital, la licenciada Benedetto dijo que la reducción en lo que hace a internación y la derivación de pacientes ambulatorios al Centro de Salud Mental del municipio era motivada por una futura reestructuración del servicio.

“Está programada una refacción total del Servicio de Salud Mental, que estará a cargo de Infraestructura provincial. Para las obras se hará un proceso licitatorio estimado en 90 días y los trabajos comenzarían en el 2018”, explicó la funcionaria.

“Estamos reduciendo el número de camas en lo que es internación, previendo que queden dos para mujeres y dos para hombres. Para la reestructuración se han reunido equipos de servicio social para organizar la atención, en su mayoría ambulatoria”, dijo.

En cuanto a lo que se está haciendo actualmente, la directora asociada explicó: “Desde principios de año estamos reubicando a los pacientes en sus familias, lo cual se ha logrado en un 60 %, pero nos quedaron algunos que tienen más complejidad social, que no se pueden insertar. Estamos trabajando con Marisa Ferrari (de Acción Social del Municipio) para ver cómo reinsertar a los pacientes que ya tienen todo, en cuanto a DNI, la pensión no contributiva nacional o si corresponde que estén en el beneficio de sus padres, para reubicarlos en la comunidad”.

“La derivación se hace al centro de día o de Salud Mental municipal para que los pacientes puedan quizá reinsertarse en sus familias, pero que puedan estar casi todo el día en este sitio de Salud Mental, donde tengan actividades diferentes, su tratamiento psicológico, su medicación controlada. Esto no se logra rápidamente, sino que lo venimos trabajando desde principios de año”, dijo.

Respecto a la licitación para las obras de refacción del servicio hospitalario, la licenciada Benedetti dijo que estaba estimada en los próximos 90 días y la obra en sí comenzaría en el 2018 “para tener un servicio como corresponde para los pacientes de salud mental”.

“Para los pacientes ambulatorios se ofrece el Centro de Día de Salud Mental, para que puedan estar con talleres diferentes, con su psicólogo, con su trabajador social y con la medicación controlada y con acuerdos institucionales que vamos a hacer con el municipio”, dijo.

Sobre los pacientes, explicó que como tales tienen que tomar la medicación en tiempo y forma, y que a veces el médico tiene que ajustar o no. “La medicación está garantizada, se la da el Hospital”, aseguró.

“A principios de año habría entre 6 y 7 pacientes en condiciones de un tiempo prolongado de internación, que a muchos se los pudo ubicar. Actualmente hay solo dos de mucho tiempo internados”, aclaró.

Sobre este tema, la licenciada Benedetti manifestó: “el Servicio de Salud Mental no es para tener pacientes de por vida por complejidades sociales, es para que cualquier persona que tenga una crisis aún dentro de su patología de base, pueda internarse, compensarse y volver a su vida normal. No es para alojar personas como estamos acostumbrados desde hace muchos años. Es para personas que aún con patologías de base crónicas, que tienen medicación y tratamiento, pueda que tenga alguna crisis dentro de eso, se evalúa, se interna, se compensa y vuelve a su rutina de antes. Eso es un giro cultural que tenemos que dar todos”.

En cuanto a los empleados hospitalarios de este servicio, dijo que estaban reubicándose dentro de otros servicios hasta tanto se hagan las refacciones el año próximo y vuelva a su normalidad.