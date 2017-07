Arata impulsa un proyecto para que el agua de La Picasa vaya hacia el Paraná

PARTICIPÓ DE UNA REUNIÓN EN CASA ROSADA

Preocupada por la inundación que afecta a la Región, la diputada bonaerense por 1País Valeria Arata participó de una reunión del Comité de la Cuenca La Picasa, en la Casa Rosada, donde se avanzó en un proyecto para que este espejo de agua –cuya cuenta abarca a Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires- desemboque en el Río Paraná.

“Desde hace varios meses vengo proponiendo que se analice la alternativa de que La Picasa desemboque en el río Paraná. Por ese motivo, cuando me enteré que el senador provincial de Santa Fe Lisandro Enrico tenía una visión similar sobre este tema, me puse en contacto con él para comenzar a trabajar en conjunto. Por lo tanto, estamos trabajando para que la Picasa vaya hacia el Paraná”, afirmó la legisladora por la Cuarta Sección electoral.

“Es por eso que pude participar de esta reunión tan importante, ya que juntos venimos a proponer que se tenga en cuenta una solución alternativa y que sería definitiva, ya que el agua se movería siempre dentro de la provincia de Santa Fe”, explicó la funcionaria massista.

Arata fue la única representante de nuestra región y de la provincia de Buenos Aires que participó de la reunión, que estuvo encabezada por el ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; acompañado por Pablo Bereciartua, subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación; por el Secretario de Interior, Sebastián García de Luca, y el subsecretario del Interior, Juan Carlos Morán.

También participaron el vicegobernador y presidente de la Cámara de Senadores, Carlos Fascendini, los senadores santafesinos Lisandro Enrico y Rubén Pirola, el diputado provincial de Santa Fe Oscar Pieroni; el diputado nacional por Santa Fe Ricardo Spinozzi, el presidente del Comité de Cuenca La Picasa, Juan Carlos Duhalde, y del secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Juan Carlos Bertoni.

“Desde hace muchos años se habla de una posible derivación a través de diversos arroyos, pero aquí se está comenzando a trabajar en una alternativa superadora a las existentes, debido a que los proyectos anteriores tienen muchos años y seguramente deben haber cambiado algunas situaciones”, señaló Arata.

Y amplió: “Se está trabajando a conciencia y pude constatar que desde la provincia de Santa Fe no se busca ningún perjuicio para Buenos Aires, algo fundamental en cualquier proyecto que se decida”.

Alternativa superadora

Por su parte, el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartua, resaltó que “junto a las provincias debemos analizar soluciones sostenibles en infraestructura para el largo plazo y, por eso, el Gobierno nacional está trabajando seriamente en un proyecto que genere una alternativa superadora para lograr una descarga de la laguna La Picasa hacia el río Paraná, que solucione de manera definitiva las problemáticas recurrentes en la cuenca”.

Bereciartua agregó que “en estos momentos técnicos del ministerio se encuentran trabajando en aspectos como la traza y la morfología de la zona para evaluar los costos del proyecto”. Y mencionó también que “en caso de concretarse, esta obra se sumaría a las inversiones del Gobierno nacional en la cuenca como la ya lanzada licitación del Reservorio número 3 que comenzará en las próximas semanas”.