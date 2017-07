Las facturas de gas domiciliario llegan a los hogares de Junín con fuertes subas

TARIFAS NO APTAS PARA CARDÍACOS

Con la llegada de los meses con bajas temperaturas, el aumento en la factura de gas comenzó a golpear esta semana los bolsillos de los juninenses, con boletas bimestrales que llegan incluso a los 8 mil pesos.

En diálogo con Democracia, el director de Grupo Servicios Junín, Pablo Torres, reconoció la situación, pero aclaró que se trata del aumento tarifario que comenzó a regir en abril último, pero que repercute con mayor fuerza en los meses más crudos, cuando calefaccionar un hogar, bañarse o cocinar demanda un mayor consumo.

“Aumentó en octubre y en abril último, no se notaba porque no había consumo”, explicó Torres. “El monto no lo ponemos nosotros, sino el Gobierno nacional, sabemos que se vienen tres facturas duras, pero después va a bajar el consumo”, afirmó.

Los descuentos son para quienes registren un ahorro con respecto a 2015, informó Torres.

Con respecto a las críticas de la oposición hacia el intendente Pablo Petrecca, Torres señaló: “El intendente se ha puesto del lado de los vecinos y nos ha dado instrucciones para que pongamos en la tarifa social a todo aquel que no esté en condiciones de pagar. De todos modos, lo que hay que entender es que fueron años de desidia y desinversión, y ahora se terminó el gas; no hay gas, hay que importarlo y tiene precio muy elevado”.

Críticas

En la vereda de enfrente, concejales del Frente Renovador de Junín cuestionaron los montos de las facturas de gas natural que están llegando en estos días a los usuarios de Junín con valores que duplican a los del año pasado.

En este sentido, el concejal Patricio Fay manifestó que “las facturas de gas son una falta de respeto a los vecinos. Es una estafa lo que está sucediendo, cientos de vecinos consumieron un 25 por ciento menos que el año pasado y están pagando un 200 por ciento más”.

“Hoy más que nunca necesitamos que se defienda a los vecinos, nosotros desde el Concejo Deliberante vamos a actuar para frenar este tarifazo, esperamos que el oficialismo acompañe en la defensa de los juninenses”, anticipó Fay.

Por su parte, la concejal Carolina Echeverría dijo que “el gobierno nacional de Mauricio Macri demuestra cada día que no tiene ningún interés en el bienestar de los argentinos. Y esa postura es compartida por todos los integrantes de Cambiemos, en la provincia con María Eugenia Vidal y en Junín con Pablo Petrecca. Está claro que los vecinos no son el eje de esta gestión de gobierno”.

Además, Echeverría agregó que “el año pasado, cuando se anunció el primer tarifazo le pedimos una audiencia al Ministro Aranguren, para decirle que estaban tomando una decisión equivocada, que tenían que pensar en los vecinos. Pero no lo pudimos lograr, ya que cuando se enteró el intendente, habló con el ministro Aranguren para que lo reciba a él en vez de a nosotros. Como no transcendió información de dicha reunión, seguramente le debe haber informado que el aumento estaba bien facturado. Ya que Petrecca no tiene opinión propia, sino que repite el discurso que el bajan de Nación y de Provincia”.

Mientras que el candidato a concejal por 1País, Maxi Berestein señaló que “lamentamos mucho que el gobierno atropelle a los vecinos. No frena la inflación, aumentaron los combustibles a medida de las petroleras, aumentaron la luz y ahora que están llegando las facturas de gas, vemos como este servicio público será prohibitivo para la mayoría de los argentinos”.

“Es una locura”

“La mitad de los argentinos gana 10.000 pesos o menos y las facturas de gas que están llegando son superiores a los 1.000 pesos por mes. Por lo tanto, el 10% del ingreso se debe destinar solamente a pagar el gas. Sin dudas es una locura. Una familia que alquila, se verá obligada a no pagar el gas y que se lo corten o tendrá que reducir gastos en alimentos”, aseguró Berestein.

Asimismo, el dirigente massista sostuvo que “el año pasado Petrecca ya nos defraudó cuando se reunió con Aranguren para sacarse una foto y felicitarlo por los aumentos. Esperamos que este año, defienda a los vecinos de Junín, que es algo que todavía no hizo nunca. Petrecca adhiere a las políticas de aumento de tarifas, alimentos, combustibles que dispuso Mauricio Macri”.