En campaña, Petrecca anunció 230 cuadras de asfalto y supervisó obras en Barrio Norte

INFRAESTRUCTURA

Metido de lleno en la campaña electoral, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, supervisó junto a candidatos de Cambiemos las obras de asfalto que se realizan en Barrio Norte y aprovechó la oportunidad para dialogar con los vecinos.

En esta oportunidad, el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Gestión y Modernización del Gobierno de Junín y primer candidato a senador por la Cuarta Sección electoral, Juan Fiorini; el coordinador regional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y primer candidato a concejal, Juan Carlos Tolosa Rossini; y el flamante presidente de la sociedad de fomento, Germán Aguilar.

"Hace un tiempito habíamos anunciado trece cuadras de asfalto, ante los vecinos que a veces desconfían o no lo terminan de creer. Hoy estamos cumpliendo con lo que les habíamos prometido y el asfalto ya es un hecho", destacó el jefe comunal.

Más de 200 cuadras de asfalto

"Esta obra incluirá más de 200 cuadras de asfalto que realizaremos en todo el Partido, así que Barrio Norte ha sido el puntapié inicial de una transformación que estaremos realizando en toda la ciudad", agregó.

El funcionario macrista recordó que el promedio de cuadras asfaltadas en años anteriores era de 35, mientras que en 2017 se concretarán más de 230.

"El compromiso de la gobernadora, María Eugenia Vidal, y el intenso trabajo de todo el equipo del municipio es lo que permitió lograr en tiempo record este avance de obras y mejoras impresionantes que tenemos en la ciudad", enfatizó.

Por su parte, Aguilar expresó: "Los vecinos están muy contentos. Todo el tiempo me manifiestan la alegría que tienen con las obras y le agradecen al intendente todo lo que está haciendo por el barrio".

"Esta era una obra esperada desde hace mucho tiempo y hoy estamos obteniendo una accesibilidad mucho mejor para este barrio, así que estoy muy agradecido", agregó.

En tanto, Tolosa Rossini manifestó: "Vemos un Junín rodeado de obras: hay obras por todos los rincones de la ciudad y en los pueblos también. Estas son las cosas que hay que hacer".

"El cambio que emprendimos en 2015 tiene que ver con esto, con gestionar, haciendo lo que nunca nadie hizo antes, cambiándole la calidad de vida a la gente. Los vecinos lo notan y lo manifiestan cada vez que nos encuentran en los barrios. Están muy agradecidos y nosotros muy contentos por llevarles a su barrio las obras que tanto esperaron, en muchos casos por décadas, y que nunca les habían llegado", indicó.

“El asfalto le cambia la vida a los vecinos”, dijo Fiorini

Finalmente, Fiorini destacó: "Hace aproximadamente 60 días estuvimos caminando el barrio, anunciando la obra de asfalto, lo mismo que en otros barrios de la ciudad y de los pueblos. Como dice la gobernadora, se trata de hacer y estar. Y como estuvimos anteriormente anunciando, hoy estamos viendo la realidad".

"Atrás de este asfalto que hoy ya se ve, hay mucho trabajo de todo el equipo de obras y de todo el equipo municipal, que durante mucho gestionó para conseguir los fondos provinciales. Con la ayuda de la Provincia hoy se puede concretar", agregó y aseguró que el asfalto "realmente le cambia la vida a los vecinos".

Dante Pasela, un vecino del sector, dijo tras la visita del intendente: "Yo no pensaba ver el asfalto acá, porque veía que muchos barrios habían progresado y este se iba quedando. Pero ahora se concretó y esto es muy bueno para todos. Me alegro por el progreso que estamos teniendo".

Por su parte, Carlos Citadino indicó: "El asfalto cambia todo, es un progreso para el barrio y las casas toman más valor. Lo que está haciendo el intendente me parece espectacular, porque además lo está haciendo en los términos que había dicho. El intendente cumplió con su palabra".

"Es muy importante que se hagan las cosas y no solamente se están haciendo acá, sino en todos lados. Así que en buena hora, ojalá que siga por muchos años", finalizó.