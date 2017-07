Crecen las demandas judiciales por la quita de pensiones por discapacidad

DESARROLLO SOCIAL

Las demandas judiciales y a Defensorías Públicas Oficiales por el recorte de pensiones por discapacidad crecieron en los últimos días a pesar del anuncio del Gobierno de dar marcha atrás con la medida, según publicó este lunes Diario Popular.

Por intermedio de las Defensorías Públicas Oficiales y Juzgados Federales de todo el país se presentaron unos 40 amparos individuales y 30 reclamos por oficios, por vía administrativa.

Los reclamos "no tienen respuesta positiva por lo que se sostiene la situación de personas con discapacidad en todo el país que no cobraron los haberes que percibían, en la mayoría de los casos desde hace muchos años", publicó el matutino.

El 28 de junio pasado, por ejemplo, el Juzgado Federal de Rawson, tras un pedido de la Defensoría Pública Oficial de esa zona del país, realizó una presentación colectiva ante la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Carolina Stanley, para que se restituyan 16 pensiones no contributivas.

"Pese a las disposiciones del Poder Ejecutivo del 23 de junio, por la cual se ordenó dejar sin efecto la suspensión de las pensiones no contributivas por discapacidad y las pensiones a madres de más de siete hijos, a la fecha muchas de ellas no fueron restituidas, incluso mediante reclamos judiciales", señalaron voceros.

La angustia de un juninense

José Luis Ortíz, vecino de Junín, denunció ayer en TeleNoticias (TeleJunín) que el Gobierno le quitó el subsidio por discapacidad, por lo que reclama asistencia urgencia. “No sé leer ni escribir, soy parquero, hago todo lo que jardinería. Tuve meningitis de chico y no pude aprender a leer ni a escribir. El otro día me llamaron del autódromo para trabajar, pero no me tomaron porque no sabía leer ni escribir. Yo con esta pensión me pagaba mis gastos, y ahora siento como que tengo el muro caído. El mes pasado ya no cobré y ahora van a hacer dos meses. Fui a Desarrollo Social y me dijeron que va a tardar un montón para que me la vuelvan a dar, hay que mandar los papeles a Buenos Aires, presenté toda la documentación, pero estoy buscando trabajo, si alguien necesita un sereno, un cuidador, o para trabajar en el campo, yo quiero trabajar”, expresó.