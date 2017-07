Fuerte expectativa por la respuesta de los docentes a la propuesta salarial

HOY LE RESPONDEN AL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Fue ayer el último día de la consulta que hicieron cuatro gremios a los docentes en las escuelas para saber si aceptan o rechazan la última propuesta salarial que realizó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que prevé un incremento salarial de bolsillo del 27,4 por ciento, entre diferentes ítems.

Francina Sierra, titular de Suteba Seccional Junín, afirmó ayer a Democracia que en Junín se impuso (un 80 por ciento) la opción de “aceptar la oferta salarial, pero que la lucha continúe”.

“Hay cuestiones que han quedado pendientes, como la devolución de los días de paro, la iniciativa de dar clases en el receso invernal, sobre lo que ya acordamos desde el Frente Gremial que en el nivel secundario no van a ir no los profesores ni los alumnos, y en los otros niveles se está definiendo, porque la verdad es que es inaplicable en la práctica y por eso desde el gobierno bonaerense ya están retrocediendo”, afirmó.

En el plano salarial, la gremialista juninense destacó que “se logró que todo el aumento sea remunerativo, por lo que va a impactar en los sueldos de los compañeros jubilados, en el plus por ruralidad, en la escala salarial. Además, se logró sacar el presentismo y el plan trianual -hasta 2019-, ya que firmamos solo hasta diciembre de 2017, con la aplicación de la cláusula gatillo, regulada por el IPC, con lo cual los aumentos serían automáticos”.

Ejes de la nueva propuesta

La propuesta que hicieron los ministros de Economía, Educación y Trabajo a los gremios docentes la semana pasada incluye un incremento salarial “de bolsillo” del 27,4%; la consolidación del salario de bolsillo 2017 en un 24% (2,5% de recuperación salarial 2016 y 21,5% 2017 más cláusula gatillo sobre el 21,5%), que conforma básico y se toma para calcular antigüedad, plus por enseñanza, por función, entre otras. Los anticipos cobrados en abril y mayo “a cuenta de futuros aumentos” pasan a formar parte de la recomposición 2016, por lo tanto no se consideran dentro de la pauta 2017. Y la incorporación de una suma por material didáctico, otorgada por Nación, modalidad Fonid (hasta 2 cargos) para el 2017 de $1600 ($800 en agosto y $800 en octubre).

En las escuelas de la provincia de Buenos Aires recibieron una planilla en la que los docentes tienen que aceptar o rechazar la propuesta antes descripta, incluir su nombre y apellido y otros datos personales.

Aunque no se sabe a ciencia cierta el resultado global de la consulta (en Junín se impuso el “sí”), se estimaba ayer en diferentes ámbitos que hay una creciente posibilidad de que haya una aceptación a la propuesta que realizaron desde el gobierno bonaerense.

“Hay un fuerte debate sobre la situación que atraviesa el sector. Una de las preguntas que se hacen en los diferentes colegios es por qué el gobierno provincial esperó tanto para dar una propuesta de esta naturaleza. Comenzó con un 17 por ciento y hoy está en un 24 por ciento. Y por otro lado, cuando escuchan al ministro de Economía de la Provincia (Hernán) Lacunza decir que si hacían esta propuesta en marzo los maestros la íbamos a rechazar genera una fuerte preocupación sobre las declaraciones de un ministro. Pero cada uno conoce su realidad y sabrá optar por lo más conveniente”, indicaron desde Suteba.

Los gremios Suteba, FEB, UDA y AMET coinciden en que tiene que ser masiva la respuesta y de esta manera los maestros darán aval a una respuesta que se torna clave para este conflicto que arrancó el 6 de febrero pasado.

La de la semana pasada fue la decimocuarta reunión paritaria que realizaron entre los sindicatos de los maestros y los funcionarios bonaerenses. Hubo diez propuestas diferentes y las primeras nueve fueron rechazadas. Esta es la primera vez en el año que se somete a una consulta, por lo que permitiría abrir una ventana para pensar en un posible acuerdo en la reunión que se realizará mañana, tras el cuarto intermedio que se puso el miércoles pasado, cuando se llevó a cabo el último encuentro paritario, en el Ministerio de Economía bonaerense.

Los docentes, a su vez, ya cobraron tres adelantos a cuenta de futuros aumentos entre abril y mayo, de 1000 a 2500 pesos, según la escala salarial que ocupa cada maestro.