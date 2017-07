Se instaló la polémica por los reductores de velocidad: la oposición pide semáforos

EL ORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO

Eduardo Naya, director de la Agencia Municipal de Seguridad Vial (AMSV) de Junín, afirmó ayer a Democracia: “Con el tiempo vamos a ver si con la implementación de los reductores de velocidad se ve reflejada en las estadísticas una disminución de accidentes y en teoría tendría que ser así. Yo estoy convencido que sí van a funcionar”.

“Otro elemento para disuadir las velocidades es el semáforo, al cual le veo algunas desventajas, porque lo respetamos si queremos y muchas veces no queremos, por lo que los reductores obligan a disminuir la velocidad aunque no se quiera”, agregó el funcionario de la administración del intendente Pablo Petrecca.

“Más allá de que están aprobados, yo los agarré a estos reductores varias veces para ver si las quejas tenían fundamento, con tres vehículos diferentes y con distintos rodados, y no me pareció que sea una cosa que me destruya el auto”, dijo.

“El Automóvil Club Argentino es una entidad líder en todo lo que respecta a seguridad vial y en la entrada de su Estación de Servicio, en Junín, colocó estos reductores antes que nosotros y lo está avalando una de las entidades más serias del país en lo que respecta prevención vial”, argumentó.

Pérdidas humanas y económicas

“Nuestro éxito va a ser el día que tengamos que sacar el primer reductor de velocidad. Somos cien mil habitantes en Junín, de los cuales 25 mil manejamos ¿Pueden 15 ó 30 agentes de tránsito educar a la gente? Si no hacés infracciones sería porque todo el mundo maneja bien, no habría accidentes y le saldría mucho menos a la ciudad. El accidente genera pérdidas no solo del accidentado sino de todos lo que van a asistir al siniestro”, señaló.

Y amplió: “El problema más grande, y que no quede ninguna duda, es la falta de respeto hacia uno mismo, hacia el prójimo, ya que puede ser víctima de un accidente de tránsito. En el caso de las motocicletas, las personas le sacan las luces y es increíble. Si me decís que se le quemó la lamparita, pero tu vida no puede valer una lamparita. No es solo que te ilumines el camino sino que te vean a vos. Estamos haciendo una campaña y de a poco estamos yendo a escuelas porque estamos convencidos de la capacitación y la educación y se está empezando a dar”.

“Tomemos precaución, manejemos con prudencia y nuestro mayor éxito será el día que tengamos que empezar a sacar reductores y no a colocarlos, ya que éstos son una consecuencia de nuestro mal manejo. No es un antojo municipal, ya que hay mucha gente que está preocupada por la cantidad de accidentes que hay y que cada día son más graves”, dijo.

“Hace falta educación”

Edmundo Masilla, del ACA, afirmó a este diario: “Cuando Abel Miguel puso ese tipo de reductores acá en Benito de Miguel, antes de llegar a Soldado Argentino, pasaban los vehículos pesados como camiones con acoplados y fueron rajando las paredes de las casas vecinas. Lo que he sabido es que los motociclistas tienen problemas. Hace falta educación en el tránsito y si tenés que ir a 50 no hay que ir a 70, por lo que tienen que prevalecer los controles. La vez pasada hubo un operativo en Ramón Hernández y pasaban motos en rojo en el cruce de la Ruta 7 y los miraban y no pasaba nada. Si no respetan al semáforo es como si no estuviera o puede llegar a ser peor porque el que viene confiado con la onda verde pasa y se lleva puesto al que cruzó en rojo”.

“Son mejores los semáforos”

El concejal Claudio Martínez (1País), integrante de la comisión de transporte, afirmó en diálogo con este medio: “Los reductores son una medida preventiva y no tienden a generar sobre los conductores mayores preocupaciones. Los que habían puesto antes en Villa Belgrano, esos conitos, hicieron que la gente se quejase, ya que era inconveniente pasar por ahí. En esas situaciones, entre una valla física y una visual, como un semáforo, indudablemente el último debiera ser mucho mejor en medidas de prevención. Todo suma a colaborar en el tránsito, pero me parece que si la medida no genera ningún inconveniente, bienvenida sea”.

“Nosotros hemos presentado en el Concejo Deliberante un proyecto en el cual hay un análisis hecho de la accidentología en Junín, por lo que en los cruces con más inconvenientes se pide la semaforización de al menos 20 intersecciones en la ciudad”, afirmó el edil meonista.

“Me parece que si bien los reductores contribuyen, no aborda la solución del problema que debería ser integral, pero creemos que son más importantes los semáforos. Sobre todo porque se cuenta con el dinero para colocarlos, ya que los reductores que hay ahora son riesgosos para los motociclistas, por ejemplo”, dijo.

Los trabajos del municipio

El trabajo de colocación de reductores fue realizado por la dirección de Movilidad Urbana del Gobierno de Junín, en coordinación con la Agencia de Seguridad Vial. Buscan reducir los riesgos de accidentes.

Se trata de la segunda etapa del plan diseñado por dicha dependencia municipal y que incluirá la instalación de reductores en las calles y avenidas de mayor circulación de la ciudad.

Por su parte, el coordinador de la Agencia de Seguridad Vial, Martín Oca, expresó: "Esta segunda etapa incluye a las arterias principales, por eso ya estamos terminando Pastor Bauman y continuaremos por Alvear. El beneficio es para todos, así que estoy contento de que podamos seguir con este trabajo que va a abarcar a toda la ciudad".

"De todos modos, esto no es una solución mágica, sino una herramienta más para que nos podamos acomodar. Este es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, porque si no es imposible solucionar el problema de tránsito que tenemos", agregó.

"Tenemos que aprender a manejar mejor. Muchas de las cosas las sabemos, pero hay que aplicarlas", finalizó.