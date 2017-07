Pablo Petrecca abrió la jornada de Compromiso con Nuestro Ambiente

ORGANIZADA POR EL MUNICIPIO

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, presentó junto al diputado nacional Juan Carlos Villalonga la jornada denominada Compromiso con Nuestro Ambiente. La misma fue organizada por el área de Medio Ambiente del Gobierno de Junín y tuvo una gran participación. Al respecto, Petrecca expresó: “Quiero agradecer al diputado nacional Juan Carlos Villalonga por estar nuevamente en nuestra ciudad. Ya habíamos tenido un contacto en el año 2014 cuando estaba a cargo de la Agencia de Protección Ambiental en la ciudad de Buenos Aires. Es alguien quien nos dio mucho material y asesoramiento sobre nuestro basural y la necesidad que teníamos de transformarlo".

Por su parte, el diputado Juan Carlos Villalonga afirmó: “Es un placer muy grande poder estar en Junín nuevamente. Estuve hace algunos años invitado por el hoy intendente Petrecca. En ese momento conversamos sobre el tema residuos y fuimos a visitar el basural. Hablábamos de la importancia de tener una buena gestión en los residuos sólidos urbanos. Y con la jornada de hoy vamos a ampliar los atributos que una ciudad debe tener para trabajar sobre el cuidado del medio ambiente. Hay que enfrentar muchos desafíos como el cambio climático, que se traduce en este régimen de precipitaciones tan frecuentes. Es un cambio que llegó para quedarse y agravarse, que es lo peor".

"Los que están en la gestión deben entender que no es solamente administrar el ABL, sino que hay que darle otros atributos a la ciudades. Hay que trabajar sobre la resiliencia y la capacidad de adaptarse a una situación nueva de cómo generamos alertas tempranos frente a episodios climáticos que antes no eran tan impactantes. Son elementos que hacen a la gestión moderna de una ciudad. La agenda verde no es más ni menos que eso".