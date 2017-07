Se realizó el acto central conmemorando los 100 años del Colegio Nacional de Junín

ACTUAL EES N° 6

Luego de entonarse la canción Aurora se procedió a descubrir diversas placas recordatorias.

Palabras de la actual directora

La actual directora de la Escuela de la Escuela Secundaria N° 6 Nora Catania se refirió a la historia de la institución y recordó palabras del primer rector José Álvarez Rodríguez quien había expresado: “El colegio no solo pretende bachillerar a sus alumnos para el ingreso a la universidad. Pretende, completando la educación de la escuela primaria, darle a la juventud una mayor capacidad para obrar en el sentido del bien, prepararla para las necesidades reales de vida y un mejor desarrollo de la existencia”.

"Ya en 1917, el primer rector de esta escuela, trabajaba en formar a los jóvenes, para ser capaces de transformar sus realidades y la de sus semejantes. Hoy, después de 100 años esos propósitos siguen vigentes. Hoy la escuela tiene una gran desafío, formar alumnos que son nativos digitales, nuestra obligación es seguir trabajando para que este colegio cumpla con su mandato fundacional, el camino no es fácil, pero estoy convencida que aquí hay compromiso y vocación para lograrlo", agregó la actual directora.

Catania interrumpió su discurso, para invitar a las actuales autoridades de la Sociedad Comercio e Industria para que entreguen una copia de las actas de esa institución, donde está plasmado la intervención que le cupo en el proyecto para la creación del Colegio Nacional, iniciativa que fue impulsada además por vecinos y dirigentes políticos de aquel entonces.

Conceptos del profesor Cavadini

Luego habló el profesor Horacio Cavadini, en representación de los ex alumnos, docentes y directivos, quien expresó que "es un placer estar aquí. Observo a los alumnos de hoy y recuerdo que Álvarez Rodríguez, cuando inauguró esta escuela dijo que se abrían las puertas del Colegio y que jamás se cerrarán. No existía en Junín un colegio Nacional y su creación fue muy importante en ese momento, para que todos los jóvenes pudieran lograr un estudio superior. A los alumnos actuales les pido que se sientan orgullosos de pertenecer a este Colegio y sepan que el mandato este siempre presente. También agradezco a todos por poder estar en este día tan importante junto a mis colegas y ex alumnos celebrando los 100 años del Colegio Nacional".

Momento emotivo

Uno de los momentos más emotivos del acto fue cuando un grupo de alumnos, que hace 25 años comenzaban a cursar primer año en ese colegio abrió un baúl con distintos recuerdos de sus compañeros y cumplieron así la promesa de ser parte de los festejos por los 100 años de vida de la institución. Estuvieron acompañados por la vicerrectora de ese momento profesora María Lidia Karlen. Leyó la carta escrita en aquel entonces, Hernán Itoiz. Posteriormente se refirió al hecho Juan Bautista Blanc. Además, otro grupo de alumnos que cursan hoy primer año, acompañados por la actual vicerrectora profesora Carla Rodríguez, dejaron recuerdos en ese mismo baúl para que sea abierto dentro de 25 años.

Discurso del Intendente

Sobre los 100 años de vida del Colegio Nacional, el Intendente Pablo Petrecca expresó: "Pasaron muchos años y seguramente también muchas historias. Para que esto ocurriera hubo y seguramente hay amor por la educación de toda la comunidad que pasó por aquí, que día a día hacen un gran esfuerzo, ese amor a la educación ha permitido que esta escuela siga vigente y podamos festejar los 100 años de vida".

"Educación. Cuando hablamos de educación tenemos que pensar que podemos lograr todo, necesitamos compromiso, por eso nos comprometemos impulsando un gran diálogo, con toda la comunidad para definir entre todos cuál es la mejor educación para nuestros hijos. Para lograr ese compromiso es amor y también responsabilidad, que la debemos tener entre todos. Por eso les pido a los alumnos de hoy, comprometerse, estudiar, y tener desafíos para que entre todos los puedan alcanzar", resaltó Pablo Petrecca antes de desearle a toda la escuela un muy feliz cumpleaños.

Mensaje de la Lic. Cecchi

Para finalizar, la directora de Educación Secundaria de la Provincia de Buenos Aires, licenciada Carla Cecchi, también dejó un mensaje a los presentes, resaltando que "lo emotivo del acto, y lo visionario de quienes trabajaron para crear esta escuela. Seguramente los chicos hoy son distintos, y mucho ha cambiado, pero mantener el prestigio durante 100 años es porque se conservaron los valores y hay un gran espíritu en los docentes".