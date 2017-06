Se realizará la cena por los festejos del centenario de la Escuela Nacional

100 AÑOS DE VIDA

El 2 de julio de 1917, con 65 alumnos que se distribuyeron en dos secciones, se inauguraron las clases del Colegio Nacional de Junín en un local que funcionaba en calle Rivadavia Nº 25; luego se trasladó a donde ahora funciona la Escuela Técnica Nº 2 y en el año 1950, las actividades se mudaron al edificio cabecera de Avenida San Martín. Actualmente tiene alrededor de 550 alumnos.

En diálogo con TeleJunín, la directora Nora Catania explicó que “el título que se obtiene en la actualidad es de Bachiller con tres orientaciones: Economía y Administración; Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. En principio éramos escuela de Nación hasta 1994 con una formación netamente humanística. Con el cambio del sistema educativo ahora tenemos esas orientaciones”.

Si bien las actividades por los 100 años de vida de la Escuela Nº 6 -ex Nacional- comenzaron el año pasado, el 16 de junio del corriente se realizó la inauguración de una muestra en el MUMA con obras y fotografías de distintos ex alumnos y ex profesores que pasaron por la institución.

"Esta es una muestra que permite ver, a través de las obras, un arte expresando el paso del tiempo y el impacto que tuvo el colegio en sus vidas. Los profesores están con los proyectos del centenario con distintas actividades y van hacer una revista”, afirmó Catania.

En el día de la fecha se realizará un acto protocolar en el Patio de Honor del colegio mientras que mañana será la gran cena-show que se llevará a cabo desde las 21 en el salón de La Fontana ubicado en Avenida Circunvalación.



Arte y centenario

El viernes 16 de junio se había inaugurado la muestra sobre la historia de la escuela en el Museo Municipal Ángel María de Rosa con obras de ex alumnos y docentes del Colegio Nacional.

Analía Adrover, actual profesora del colegio, fue una de las gestoras de la muestra, y contó que la misma "tuvo que ver con la exposición de obras de artistas que fueron ex docentes y alumnos de la institución. Por otro lado, en la sala Donato Comuni, se pueden observar una muestra histórica, donde hay archivos fotográficos y objetos utilizados a lo largo de estos años en la escuela como banderas de ceremonias".

"Pensábamos que reunir a diferentes artistas de Junín que ocuparon lugares diferentes dentro de la escuela durante estos 100 años, es una condensación de la experiencia de haber pasado por la escuela, ya sea como docentes o alumnos, ya que a todos nos modifica el paso por una institución educativa", agregó.

Por último, Adrover contó que "la muestra fue pensada y organizada por mucha gente, como Marta Yacullo y Laura Perrone, más allá de que muchos colaboraron aportando su granito de arena"

Arreglos en la estructura

En la actualidad se están realizando diversos trabajos de mantenimiento de la estructura que aloja al colegio tradicional de Junín.

En relación a esto, Carla Rodríguez, vicedirectora de la institución expresó que “se está pintando la planta baja, el SUM y la entrada gracias a los chicos del Rotaract que donaron la pintura y a las cooperativas ferroviarias que están haciendo la mano de obra”.

“Queremos agradecer a estas dos entidades porque las chicas de la cooperativa están haciendo un trabajo maravilloso, mientras que los chicos del Rotaract hicieron mucho esfuerzo para juntar toda la pintura”, subrayó.

“Nos falta por ahora ver de qué manera podemos conseguir alguna donación o alguien que quiera acercarse a colaborar con la institución para pintar toda la planta alta ya que es una escuela muy grande”, sentenció.

Un poco de historia

Por el año 1915, asomaba como una impostergable necesidad, la instalación de un colegio secundario en Junín. La Sociedad Comercio e Industria, el 29 de octubre de 1916, convocó en su local social a una reunión extraordinaria y fue aceptada por unanimidad la propuesta de crear el Colegio Nacional.

Con el apoyo del Sr. Poblet Videla, juninense con vinculaciones en el gobierno Nacional, se logró sancionar, por parte del Poder Ejecutivo, el proyecto de Ley 9648, donde en su art. Nº 1 creó el Colegio Nacional con igual dotación a la que tenía el de la ciudad de Bahía Blanca.

El 2 de julio de 1917, con 65 alumnos que se distribuyeron en dos secciones, se inauguraron las clases, funcionando en un local en la calle Rivadavia Nº 25 (frente a la casa parro-quial). Al año siguiente se trasladó a un edificio alquilado, propiedad de la Sociedad Española, en calles Lebensohn y Narbondo. El 25 de junio de 1922, con la asistencia del Ministro de Justicia e Instrucción pública de la Nación, Dr. Salinas, autoridades, personal directivo y cuerpo de profesores, se inauguró oficialmente el Colegio Nacional.

La Rectoría fue ofrecida, por parte del gobierno al Dr. Arturo Poblet Videla, quien con 24 años no aceptó, pero recomendó al Dr. José Álvarez Rodríguez que, con su nivel académico y la profesionalidad, ejerció una rectoría que le dio al colegio su primera plataforma para el inicio de una historia de prestigio para la comunidad. De allí que el Colegio lleva su nombre.

En 1950 se trasladó a su actual edificio, construido para tal fin durante la presidencia del Gral. Juan Domingo Perón.

Hasta 1989, el colegio tuvo una formación netamente humanista, a partir de ese año y por causas políticas y económicas que afectaron a la institución, se incorpora el Bachillerato Modalizado Jurídico-Contable bajo la Resolución 590/90 como una de las cuatro escuelas piloto, que funcionarían en los Colegios Nacionales de la Argentina.

En 1994, la institución fue transferida de Nación a la Provincia de Buenos Aires, con la sanción de la Ley Federal de Educación instrumentando las modalidades a partir de cuarto año de estudio. Hasta allí había un Ciclo Común Básico hasta tercer año y en los dos últimos el alumno tenía la posibilidad de elegir una orientación.

En 1997 se hizo otra reforma importante donde desaparecieron los primeros y segundos años del Nivel Secundario transformando a la educación en dos ciclos: la EGB comprendería desde primero a noveno año y el Polimodal, de tres años de duración, pasando a llamarse Escuela de Educación Media Nº 6 Ex Colegio Nacional de Junín.

En el año 2004, se implementó una modificación en la carga horaria, diseños curriculares, contenidos, espacios curriculares e institucionales. En el año 2007 entró en vigencia la Ley Nacional de Educación Nº 13688 derogando la Ley Federal de Educación pasando a estructurarse una educación primaria obligatoria de seis años y una educación secundaria también obligatoria de seis años. Por tal motivo a partir del año 2008, la ESB Nº 1 se integró al establecimiento, dando origen a la “Nueva Secundaria”.

La ESB Nº 1 surge del Tercer ciclo de la EGB Nº 1 que se creó el 1 de septiembre de 2005 según Resolución 3265/05. Continúa compartiendo el edificio y el turno con la EPB Nº 1 y se estableció un Acuerdo de Convivencia, hasta que en el año 2008 cambió de edificio y se trasladó a la Escuela de Educación Media Nº 6 (Ex Colegio Nacional).

Desde abril de 2010 la ESB Nº 1 quedó integrada definitivamente a la Escuela de Educación Media Nº 6 por Resolución 582/10 constituyendo la Escuela de Educación Secundaria Nº 6 Dr. José Álvarez Rodríguez.

Con dos ciclos, los tres primeros años con una Secundaria básica, y los otros tres años con una Secundaria orientada, implementándose las orientaciones Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Economía, y Administración.