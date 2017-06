El municipio busca que el transporte público funcione con la tarjeta SUBE

JUNÍN VOLVERÁ A TENER COLECTIVOS

Noticias Relacionadas Colocaron reductores de velocidad en Pastor Bauman

“Junín volverá a contar con el servicio de transporte público.” Así lo afirmó el primer candidato a concejal de Cambiemos y coordinador de los centros de referencia del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Juan Carlos Tolosa Rossini, quien además anticipó, en una entrevista con el programa Reporte Especial (TeleJunín), que el municipio trabaja para implementar con los colectivos el Sistema Único de Boleto Electrónica (SUBE).

“El transporte público es un derecho, es un servicio y va a estar en Junín, la ciudad va a tener transporte público. Si a la fecha Junín aún no cuenta con el servicio es porque se está pensando en un trabajo integral, en equipo, coordinado; no es tirar colectivos en la calle porque sí, ya tuvo Junín la experiencia de tener colectivos y después dejó de tenerlos, por eso necesitamos un buen trabajo previo a que estén los colectivos, por dónde van a pasar, con qué coches, cuáles van a ser los recorridos, es un trabajo integral”, explicó el funcionario de la gestión del intendente Pablo Petrecca.

“Es como la prioridad peatón, que es un tema que estamos trabajando con charlas de educación vial en las escuelas. Nos encontramos con una ciudad sin sendas peatonales, las vamos a pintar, con la pintura que corresponda, no con la pintura electoral, que a los seis meses se borra; estamos colocando reductores de velocidad (ver recuadro)”, enumeró.

“Creíamos que el transporte público se iba a implementar más rápido, es cierto, el intendente Pablo Petrecca lo ha asumido, pero que no haya transporte público hoy no es un error ni una deficiencia, es muy valorable que el intendente reconozca que él creía que se iba a implementar más rápido, pero por qué no se implementó a la fecha, porque forma parte de un trabajo integral, se va a hacer un buen trabajo, para que sea sustentable”, dijo.

“Se está trabajando de una manera muy fuerte para que el transporte público llegue con el beneficio de las tarjetas SUBE, para la gente que más lo necesita, ya que se pueden hacer convenios con comercios locales, implementar una tarifa social, y todo este trabajo integral lleva su tiempo”, manifestó.

“Hay un tema cultural, por el cual el vecino está acostumbrado a que el vehículo particular lo deje en la puerta del lugar al que tiene que ir, y el transporte público puede que te deje a una o dos cuadras, por eso hay muchos aspectos para trabajar. Implementar las bicisendas, está todo relacionado, es un plan integral sustentable de transporte”, remarcó.

También en Pergamino

Ya se confirmó la llegada de la tarjeta SUBE a Pergamino. Con un costo cero para la empresa de colectivos, se estima que a partir de julio el sistema ya estaría en funcionamiento.

Quien llevó a cargo las negociaciones fue Walter Satuf, director de área de estudio de Tránsito y Señalización Vial, quien subrayó que “hoy ya es un hecho la llegada de la SUBE, tengo un acta acuerdo que firmó el intendente con el Gobierno nacional”.

“Esto es costo cero para la empresa, Nación Servicios y la Secretaría de Transporte de la Nación le entregan al municipio de Pergamino en comodato todo el equipamiento y el municipio lo distribuye en este caso a la única empresa que es La Nueva Perla”, añadió.

En tanto, precisó que los trámites para la implementación constan de varias etapas: “Ahora estamos con el pedido de documentación a la empresa, para que informen líneas y frecuencias, esa información se envía a SUBE. El equipamiento es completo, envían lo que se coloca en las unidades, en la empresa y lo que tendremos nosotros en el municipio”.

Pero uno de los puntos principales para él es la transparencia que el sistema traerá con respecto a la gente que lo utiliza y el cobro del subsidio por parte de la empresa.

Para aquellas personas que cobren algún subsidio también tendrá sus ventajas. “Hay un grupo de la población que no usa el transporte por un tema de costos, con SUBE, toda persona que tenga subsidio de Nación o planes sociales, tendrá una tarjeta subsidiada en un 55%, lo que significa que hoy con un boleto de 10 pesos estaría pagando 4,50 pesos, el tramite es automático, lo realiza la empresa desde Nación y esas personas recibirán la tarjeta SUBE, no la deberán comprar”, prosiguió Satuf