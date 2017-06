Héctor Azil: “Macri es el modelo que hay que vencer”

LA DIVISIÓN EN EL PERONISMO

¿Qué balance hace tras la oficialización de las listas en Junín?

-La intención que tenemos es primero pasar las Primarias y segundo tratar de meter algún concejal en Junín, que sería importante para este nuevo espacio que estamos construyendo, que no es solamente para esta elección.

-¿Por qué cree que en Junín solo el peronismo competirá en las PASO?

-En el caso de Cambiemos, Macri evitó las elecciones en todo el país, por eso cuando dicen que son la nueva política, la realidad es que tienen los peores vicios. Petrecca se presenta como la nueva política y ahora el hermano (Walter Petrecca) está al frente de la Anses, el cuñado (Juan Fiorini) va a ir de senador provincial y no sé cuáles serán los méritos para llegar a ese lugar, salvo ser familiar del Intendente.

-¿Es falta de madurez política esto de no querer ir a las Primarias?

-No nos estamos acostumbrando a democratizar los espacios políticos. Algunos piensan que una lista de unidad es más presentable hacia la sociedad pero yo sé que hacia adentro no es lo mejor, porque esas listas que se hacen en un escritorio con cuatro dirigentes ordenando a quién pone cada uno, deja de lado lo que es el trabajo de militancia y nadie pone esfuerzo y empeño. El mejor ejemplo lo dimos en 2011 con las siete listas justicialistas, cuando pudimos sostener un candidato que había sacado 5.800 votos, lo que es un ejemplo de acompañamiento y de que no hubo dispersión.



-¿Qué modelo de país representa Randazzo en relación a Cristina?

-Es mucho más democrático Randazzo, ya que sería incoherente que alguien que promueve las Primarias no nos hubiera permitido presentarnos en Junín. Tiene un pensamiento mucho más amplio de cómo se construye desde la comunidad, con las diferencias de que Cristina fue dos veces presidenta, con lo cual tiene una cantidad de adeptos muy grande.

-¿El adversario a vencer es Macri?

-Sin ninguna duda es el modelo económico que hay que vencer. Tenemos mil veces más coincidencias con Cristina que con cualquier otro espacio político que hay en el escenario en estos momentos.