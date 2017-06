Se declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para Junín

EL DRAMA DE LA INUNDACIÓN

Mediante el decreto 206 E/2017, la provincia de Buenos Aires decretó el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para Junín. El mismo tendrá validez para las 120 declaraciones juradas que se presentaron y es por un total de 52.838 hectáreas. De esta forma, habrá exenciones y créditos especiales del Banco Provincia.

“Está pedida la ampliación”, dijo Coria

Al respecto, el subsecretario de Producción del Gobierno de Junín, Daniel Coria, sostuvo: “Este lunes 26 de junio salió el decreto de emergencia agropecuaria y con esto se disparan todos los beneficios que indica dicha ley. Esto es para los cuarteles V, XI, XII y XIII del Partido. También está pedida la ampliación para otros cuarteles. En esta oportunidad, afectará a 120 declaraciones juradas por un total de casi 52.000 hectáreas. Es un número importante y estamos convocando a la comisión de emergencia para una ampliación, ya que el plazo vence el próximo 30 de junio. Y por tal motivo, queremos que se extienda hasta fin de año".



"Esta emergencia dispara los beneficios impositivos o exención, dependiendo de los casos, y acceso al financiamiento a través del Banco Provincia. Hoy nos comunicamos con las diferentes entidades para informarles sobre este decreto. También estuvimos cargando en forma on line las declaraciones juradas de emergencia que se fueron presentando. Era algo esperado por los productores y estaba demorado la firma del decreto", dijo Coria.



También agregó que "vamos a pedir que se extienda este beneficio, porque hay todavía varios productores que están sufriendo por el tema hídrico. La campaña de trigo ya comenzó y esos lotes no pueden ser sembrados. Ojalá que en el transcurso de este año puedan volver a su condición normal para que se pueda sembrar la campaña gruesa".



Para finalizar, Coria manifestó: “Era un reclamo por parte de las entidades y por suerte llegó la firma del decreto. Desde el municipio estamos a disposición de los productores para presentar la declaración jurada ante la Provincia. También estamos asesorando e informando sobre este tema. Vamos a ayudar a los productores en todo lo que esté a nuestro alcance".

Franco: “Faltan los de la gran inundación”

“Es uno de los tantos decretos, pero faltan los siguientes, falta mucho más, con este solo no alcanza, ese es el punto, por eso pedimos que se firmen los demás”, afirmó Rosana Franco, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA) Filial Junín, anoche, en diálogo con Democracia. “Hay productores que pidieron la emergencia en octubre del año pasado, en febrero de este año, por eso decimos que es muy poco, faltan todos los damnificados de la gran inundación. Se dice que la semana que viene la Gobernadora podría firmar los que faltan, pero es solo una versión”, dijo la dirigente rural.



“El agua ha empezado a bajar, entre diez o veinte centímetros, pero el grueso del agua sigue estando en los campos, y la siembra de trigo en muchas parcelas no se va a poder realizar, porque están con medio metro de agua. Por eso pedimos a la Provincia, en la última asamblea de las entidades, créditos con un período de gracia de dos años, para que los chacareros damnificados por esta situación los puedan pagar y se puedan recuperar”, afirmó.



“Las pérdidas económicas son muy relativas, porque hay distintos escenarios, está el que no pudo cosechar, el que cosechó, guardó todo en bolsas, y hoy tiene el campo inundado y no sabe con qué se va encontrar cuando abra los silobolsas. Es muy difícil todavía cuantificar lo que se perdió. Pero el ánimo del productor es deprimente, está triste, y la situación es aún más grave para los pequeños productores, de 30, 50 hectáreas, para quienes el campo es su único sustento. En Junín hay unas 200 mil hectáreas y la mayoría son pequeños productores, que son los que más sufren la inundación y necesitan ayuda del Estado para subsistir. El productor no tiene el campo hipotecado como en otras épocas, pero muchos tuvieron que irse del campo, dejar sus casas, mudarse, y no pueden volver porque tienen el campo con medio metro de agua”, lamentó.