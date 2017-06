Mario Meoni: “Hicimos obras sin apoyo de Nación y Provincia”

CANDIDATO A SENADOR PROVINCIAL POR 1PAÍS

El ex intendente de Junín defiende su gestión y contraataca por las denuncias contra su administración: “Hay funcionarios actuales con plazos fijos importantes. No sé cómo hacen tan rápidamente ese capital, con solo un año y medio de gestión”.

¿Cuál va a ser la estrategia de 1País a partir de la polarización que se advierte entre el oficialismo y Unidad Ciudadana?

-Por un lado está la polarización o la grieta de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, o de esos dos sectores, y por el otro lado está el resto de la sociedad con sus problemas cotidianos. Y nosotros vamos a estar en la campaña buscando resolver esos temas, como lo venimos haciendo, con propuestas claras y concretas en materia económica, de educación o de seguridad. Desde colocar alarmas vecinales, algo que vamos a empezar a hacer en Junín en los próximos días, hasta defender la Ley de Góndolas o quitar el IVA a los alimentos de la canasta básica. Vamos a estar concentrados en los problemas de los ciudadanos.

-¿Por qué en Junín esa polarización se dio entre el oficialismo y el Frente Renovador?

-En primer lugar, porque tenemos una postura política clara y eso hace que el intendente prefiera competir contra nosotros, en vez de estar pensando que la mejor manera de vencer en el ámbito local es haciendo cosas. Y porque del otro lado hay un frente justicialista local que siempre ha trabajado en función de las necesidades propias y no de las de la gente. Si esas necesidades se las cubría el Gobierno nacional, eran dirigentes que seguían calladamente cualquier cuestión que le impusieran, como fue el conflicto con el campo, cuando los dirigentes del FpV de Junín se encolumnaron detrás del Gobierno nacional y no defendieron a los juninenses. Hoy, defender sus intereses es acordar con el gobierno local para mantener puestos en las cooperativas u otras cosas, y esas son las razones por las que tienen una muy buena relación.

-Una de las manifestaciones más claras de esa grieta en Junín entre Cambiemos y ustedes se refleja en causas judiciales promovidas desde el oficialismo contra ex funcionarios suyos, ¿qué análisis hace usted sobre esto?

-En Junín tienen la costumbre de copiar todo lo que se hace en Buenos Aires contra el FpV, como si fuéramos exactamente lo mismo los integrantes de 1País en la ciudad o mi grupo político. Si en Buenos Aires hacen bicisendas acá también, si allá hacen Metrobús acá seguramente propondrán lo mismo, y si hacen causas judiciales contra Cristina acá las hacen contra los exfuncionarios, es una cuestión de metodología en la que se hace lo mismo que en Buenos Aires o en Vicente López. La realidad es que yo estoy muy tranquilo, hace 20 años que vivo en la misma casa, tengo un solo vehículo, después de haber pasado por varios cargos públicos sigo viviendo de la misma manera, tengo una deuda financiera importante y no sé si los funcionarios actuales podrán decir que, apenas un año y medio después de asumir, están en las mismas condiciones que estoy yo luego de haber pasado más de doce años por el municipio y haber tenido cargos importantes. Yo veo hoy que hay algunos funcionarios actuales que tienen plazos fijos importantes en nuestra ciudad, con solo un año y medio de gestión y no sé cómo hacen para hacerlo tan rápidamente ese capital. A cualquier trabajador calificado le cuesta horrores mantenerse o cambiar su auto, tiene que ir a sacar un crédito al banco –como veo a muchos– y otros acumulan plazos fijos de una manera muy rápida, así que yo estoy muy tranquilo con lo que ha sido nuestra gestión, con lo que yo he hecho particularmente. Esto es parte de la metodología de querer embarrar y ensuciar cuando no hay argumentos de la política buena para imponerse.



-¿Cómo ve el gobierno de Petrecca?

-Me gusta hablar más como ciudadano que como dirigente político porque trabajo mucho en Buenos Aires y acá estoy unos días por semana. Veo en algunos lugares de la ciudad algún deterioro en el mantenimiento. Nosotros habíamos dejado una ciudad en perfectas condiciones que permitió que durante un año no se hiciera prácticamente nada, ni bacheo, ni cambio de luminarias, ni mantenimiento de plazas, y hoy empezamos a ver ese deterioro. Hay muchas cosas que no se han seguido haciendo y teniendo un fondo como el que aprobó la Legislatura bonaerense el año pasado de ocho mil millones de pesos para distribuir en los municipios y que llega todos los meses de manera religiosa, más los fondos que recibió de los que nos debía Daniel Scioli en nuestra gestión, más los fondos comprometidos por la Nación y demás, la verdad es que eso no se ve reflejado en la calle. Nosotros durante, como mínimo, ocho años tuvimos que afrontar el hacer obras y demás sin contar con un solo peso de apoyo de los gobierno provincial y nacional, y hoy que está todo eso al servicio de Junín, no se ve reflejado en los barrios.



-¿Qué evaluación hace de la lista de 1País a nivel local?

-Estamos muy contentos. Como siempre, hemos tratado de elegir a buenos vecinos y, por suerte, en nuestra lista los hay. Estoy muy conforme. De los otros sectores, no quiero opinar, hay otros que hacen política en función de descalificar al de enfrente, yo siempre pretendo hacerlo a partir de las propuestas, de las ideas y defendiendo lo que creemos que representa mejor a la gente.

-¿Cómo cree que va a ser la campaña con un gobierno provincial que, en la figura de su gobernadora, tiene muy buena imagen y aceptación?

-Indudablemente María Eugenia Vidal tiene una buena imagen, es una buena persona y creo que hace muchos esfuerzos por mejorar la provincia, pero la realidad es que Buenos Aires, después de un año y medio y de haber tomado endeudamientos fuertísimos en los ámbitos internacional y nacional, sigue con todas las dificultades de siempre o tal vez más. Lo vemos en nuestro hospital, cuando vamos al registro civil, con las dificultades en la seguridad –más allá de las acciones que hay planteadas en algunos temas–, se ve una ausencia importante del estado provincial en materia de infraestructura, y cuando uno empieza a analizar área por área no encuentra demasiados cambios de lo que era la gestión de Scioli, y en algunos casos hasta se ha agravado, a pesar de que, económicamente, tal vez mejoró la situación de la provincia. Hay muchas cosas para ayudar a María Eugenia Vidal para que sus funcionarios tomen conciencia de que están en una provincia importante y que tienen que trabajar muchísimo para sobrepasar esto. Nosotros no vamos a la Legislatura a obstruir el trabajo de la gobernadora, como no lo he hecho yo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por el contrario, he contribuido para que el banco tenga todo el acompañamiento pleno al gobierno provincial porque creemos que es una herramienta financiera imprescindible. Así que vamos a trabajar tratando de aportar ideas para solucionar los problemas de la provincia de Buenos Aires.

-¿Cuáles son los temas centrales de la Cuarta Sección Electoral?

-El tema hídrico es grave. Dependiendo de las localidades, hay distintas circunstancias, aquí se ven problemas de empleo, de trabajo, de promoción de pymes, me interesa mucho trabajar para que nuestras pymes sean competitivas y buscaremos generar una ingeniería económica que permita bajar la presión tributaria, que en la provincia es muy alta. También para acompañar al sector agropecuario, porque con la baja a las retenciones a la soja no se resolvieron los problemas y hoy muchos productores tienen inconvenientes, y ese es un actor fundamental en nuestra zona, no solamente por la producción primaria, sino que uno pretende que haya más elaboración. Y también vamos a trabajar en materia de seguridad que es un tema común a todas las ciudades, y dentro de ese tema están desde las cuestiones sociales hasta el código penal y la actuación de la propia justicia y sus funcionarios.