Partió un nuevo viaje de los abuelos a Villa Carlos Paz

TURISMO GRANDE

Vale recordar, que en un mismo sentido, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó el programa Turismo Grande, destinado a más de 2 millones de jubilados y pensionados bonaerenses, para que puedan viajar y conocer las localidades más atractivas del país de manera totalmente gratuita.

En esta gestión hay una política muy activa con respecto a los adultos mayores y se busca darles actividades para que puedan pasar de la mejor forma posible esta etapa de sus vidas.

Al respecto, Petrecca manifestó: "Es una alegría y un placer poder compartir con nuestros queridos abuelos este viaje tan lindo y que ellos lo puedan disfrutar. Recuerdo cuando fuimos en el verano a la colonia y nos pedían hacer viajes. Es muy lindo poder cumplirles este sueño después de lo mucho que han trabajado en sus vidas. Es bueno que puedan disfrutar, descansar y pasarla bien en un lugar tan lindo como Carlos Paz. Me llena mucho el alma cuando los veo contentos y a pesar del frío que hace, le ponen mucho entusiasmo y nos llenan de optimismo".

Por su parte, Karina Barucca, a cargo de la Dirección de Adultos Mayores, añadió: "Ellos están siempre dispuestos. Estamos muy felices y cuando los veo bien me pone muy contenta. Como dijo el Intendente, hoy salieron dos colectivos y hace algunos días atrás salió uno. Ya son 150 personas que disfrutan de este hermoso viaje de placer".

Palabras de los protagonistas

Lía dijo: "Soy la presidenta del Club de los Abuelos y venimos con varios abuelos. Vamos todos muy contentos y a disfrutar. Hay una muy buena tarea de Karina Barucca".

Daniel sostuvo que "nos vamos a pasear un poco a Carlos Paz. Me parece muy bien este viaje y después de tantos años veo muy bien el trabajo que se hace y nos tienen en cuenta".

Alicia, en tanto, manifestó: "Nos vamos de viaje y de 'jodita' a Carlos Paz. Le decía al intendente Petrecca que esto es muy bueno. Me gusta mucho poder viajar. Nos tienen en cuenta y eso es muy bueno. A veces los abuelos no tenemos los medios para hacer esto, y es un regalo al alma y al corazón. Nos llevamos muy bien con Karina Barucca y nos tratan muy bien".