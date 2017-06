El municipio limpió sectores en donde se arrojaba basura

EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD

Personal del Gobierno de Junín procedió a limpiar dos sectores en donde había una gran cantidad de basura. Esto hizo que máquinas y camiones municipales retiraran los residuos que fueron arrojados por vecinos que no son del lugar. Sin dudas se trata de un hecho repudiable, ya que está prohibido arrojar basura en la vía pública.

Al respecto, desde la Secretaría de Obras Públicas indicaron que "personal municipal realizó una limpieza ya que había una gran cantidad de basura en un sector ubicado entre los cuarteles y la Ruta 188. En ese lugar se encontraron varios residuos que fueron arrojados por vecinos. También se encontró basura en una calle lateral que va por la Ruta 7 y 65, que sale a La Carpa y que va hasta Naldo Lombardi".

"Sin dudas que se trata de un hecho donde no se tiene en cuenta al otro, hay que comenzar a hacerse cargo de la basura de cada uno y colocarla en el lugar que corresponde y no dejársela a los otros barrios, o perjudicando a otras personas, ya que está prohibido arrojar basura en la vía pública porque es foco de contaminación. Afortunadamente pudimos realizar la limpieza correspondiente y quedó todo en condiciones", afirmaron desde la secretaría.