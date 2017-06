Seguridad, tránsito, transporte, obras y tarifazo, el debate electoral en Junín

RUMBO A LAS PASO

A diecisiete días del comienzo formal de la campaña para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) –la fecha de inicio, según el cronograma electoral, es el 14 de julio próximo-, los precandidatos de los principales espacios políticos juninenses ya comenzaron a delinear lo que serán los ejes del debate electoral.

En una ronda de consultas realizada anoche por este diario, los tópicos de debate recurrentes en la voz de los entrevistados estribaron entre las obras de infraestructura para la ciudad, el tránsito y el transporte público, el empleo, la economía y la seguridad.

En nuestra ciudad se eligen concejales y el Cuerpo renueva la mitad de sus bancas (diez, de un total de veinte).

A menos que renueven sus mandatos por la voluntad popular, los concejales que dejan sus escaños son: Santiago Aguiar (del monobloque Junín para la Victoria); Marcelo García (del unibloque Concertación Plural); Maia Leiva y Gustavo Traverso (Frente para la Victoria); María Lía Castratovich y Anselmo Hernández (Cambiemos); y Patricio Fay, Natalia Donati, Luciano Polo y Claudio Martínez (Frente Renovador).

Tolosa Rossini: “Obras en todos los barrios”

En este sentido, Juan Carlos Tolosa Rossini, actual coordinador regional de los centros de referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y primer precandidato a concejal por Cambiemos afirmó que desde el espacio harán hincapié en la gestión de la obra pública obtenida para el distrito.

“Junín creció, pero lo hizo de manera desordenada y en el último tiempo la cuestión de la infraestructura estaba seriamente estancada, con una fuerte demanda insatisfecha, por eso vamos a hacer obras en todos los barrios de Junín, todos van a recibir algo. El mensaje del intendente Pablo Petrecca fue muy claro cuando dijo ‘quiero un Junín con el ciento por ciento de agua y cloaca’”, afirmó el funcionario macrista.

“El desagüe pluvial de la zona norte era una obra necesaria para que este sector de la ciudad deje de inundarse cada vez que llueve, y recién una vez que esté terminado vamos a poder hacer el cordón cuneta”, señaló.

Sobre las críticas en temas nacionales, como el rumbo económico o el tarifazo, Tolosa Rossini afirmó: “Cuando hay un cambio de rumbo económico tan grande, siempre cuesta; entendemos que hay muchos vecinos que no llegan a fin de mes, sabemos por lo que están pasando, pero hay que entender que es una transición, la inflación está bajando, hay indicadores que lentamente comienzan a mejorar, por eso creo que vamos por el camino correcto”.

“En materia de tránsito se está trabajando mucho, colocamos reductores de velocidad y estamos por lanzar una campaña de fomento del uso del casco, además de sumar más inspectores”, dijo.

Sobre el transporte público, dijo que en los próximos días estarán las paradas de los colectivos y el plan con el diagrama de los recorridos. “Culturalmente hace muchos años que no hay servicio de colectivos, y el vecino se acostumbró a usar la moto, que te deja en la puerta”, dijo. “Se llamará a una licitación y se gestionarán los subsidios para que el proyecto sea sustentable”, indicó.

“El delito cero no existe, es imposible, pero se nota un avance en la materia. Tenemos el compromiso del trabajo constante, es un problema general del país, pero hay que prevenir y estar”, afirmó.

Patricio Fay: “No hay un rumbo”

En la vereda de enfrente, el edil y ex presidente del Concejo Deliberante, Patricio Fay, que encabeza la boleta de 1País, afirmó a Democracia que los temas que van a plantear “son los que le preocupan al vecino cuando charlamos con ellos, la inseguridad; el desorden que hay en la ciudad, donde se incluye el tránsito; la grave crisis social y la cuestión del empleo; los jubilados que no llegan a fin de mes y el problema con el PAMI; el sector productivo, el comercio y las pymes que no pueden mantenerse por el tarifazo en la electricidad y el gas”.

“Si bien saludamos la llegada de obras de infraestructura de los gobiernos provincial y nacional, porque son necesarias, faltan políticas locales; no se advierte un rumbo en lo que hace a la planificación del Ejecutivo”, cuestionó el meonista.

“En materia de tránsito no han encontrado ningún tipo de solución y lo demuestran las lamentables estadísticas, donde se ha incrementado la cifra de personas fallecidas en accidentes viales. Por eso creemos que es importante que el gobierno de Pablo Petrecca se deje ayudar. Propusimos el Consejo Económico y Social para que toda la comunidad se involucre con temas como el tránsito, pero el proyecto fue vetado por el intendente; yo pensé que la vetaba porque tenía una solución, pero el tiempo demostró que no es así”.

Maia Leiva: “La seguridad parte de la inclusión”

La primera precandidata a concejal por el frente Unidad Ciudadana que lidera en el ámbito nacional Cristina Kirchner, Maia Leiva, afirmó a Democracia que la falta de transporte público y el problema del tránsito son un eje de debate para este espacio. “Declaramos la emergencia vial porque vemos que lamentablemente no hay una decisión política para disminuir los accidentes de tránsito y la tasa de fallecidos es altísima. Asimismo, creemos que si se proyecta un plan estratégico para el transporte público, es realizable y la gente lo usaría”.

“El tarifazo es algo que me preocupa. También la situación del comercio y las pymes, que fueron devastadas por la caída del consumo y los costos de la luz y el gas”, dijo la edil kirchnerista.

“Somos una de las ciudades que tiene más fuerzas de seguridad, pero no hay una articulación integral entre todas las fuerzas, si de verdad se generara empleo, bajaría el delito; la seguridad parte de la inclusión”, expresó.

Daniel Giúdiche: “¿Cuánta obra pública hay en Junín?”

“Lo que yo observo es que se está profundizando en una campaña local con fondos que fueron llegando de la Nación y de la Provincia, situación que celebro, pero por otro lado me pregunto qué está ocurriendo con los fondos propios del municipio y la recaudación”, lanzó Daniel Giúdiche, primer postulante a concejal por la línea de Oscar Romero, dentro del randazzismo.

“Hay un impacto visual de lo que ocurre con las obras de Nación y Provincia, pero tenemos que tener en cuenta que se va haciendo campaña sobre la base de obras que no son propias, por lo que me pregunto cuánta obra pública tenemos en la ciudad”, cuestionó.



Oscar Farías: “Militantes sociales y culturales”

La fuerza Primero Junín también presentará lista dentro del Frente Justicialista. Este sector es liderado por Oscar Farías y tiene el apoyo de los dirigentes sindicales Federico Melo (del Sindicato de Empleados de Comercio) y Héctor Azil (ATSA).

“No queremos que nuestra lista sea una expresión partidaria sino que tenga que ver con la muestra de un Junín ciudadano y representativo, con militantes sociales y culturales”, expresó Farías.

Nazareno Diotti: “Solucionar los problemas del juninense”

“Nuestra lista se armó a conciencia, pensando en los problemas del juninense y buscando representarlos para mejorar la calidad de vida. La segunda precandidata a concejal del partido, Elba Masino, es perito en accidentología, lo cual la hace conocedora de cómo resolver la problemática del tránsito. El tercero es Mario Barzola, ex comisario y técnico en Seguridad, quien aporta todos sus conocimientos. La cuarta es Francina Colonna, asistente social y docente, que conoce la problemática social que padece Junín en cada uno de sus barrios. Y Gabriel Ferrari es un importante comerciante, que conoce los problemas que afronta el sector”, afirmó Nazareno Diotti, primer candidato a concejal por el partido vecinalista Por un Nuevo Junín.

Juan Manuel Sequeira: “Una ciudad más justa”

Juan Manuel Sequeira, primer precandidato a edil por la agrupación vecinalista Junín Bicentenario, afirmó: “En diez años Junín cumple 200 años y creemos que nuestro gran desafío es empezar ahora a construir aquellos acuerdos, acciones y proyectos que harán que esta fecha tan significativa nos encuentre en una ciudad más justa, más pujante, una ciudad para la vida. Y esto solo se puede lograr entre vecinos, de todos y cada uno de los barrios y localidades de nuestro partido. Por eso entendemos que la herramienta debe ser el partido vecinal, la expresión del municipalismo, del vecinalismo, la pluralidad y los matices que caracterizan a nuestros pueblos”. <