El celular en sí mismo no es malo, depende del uso”

La psicoanalista juninense Raquel Petraglia, especialista en niños y adolescentes, afirmó a Democracia que “el teléfono celular en sí mismo no es malo, sino que depende del uso que uno haga del mismo”.

“Si vos permitís que el chico esté doce horas colgado del aparato, es perjudicial, pero si lo usa como lo están usando en el colegio ahora, como un elemento más de enseñanza, está bien”, afirmó la profesional.

“Si lo utiliza como único medio de comunicación es perjudicial y pasa lo mismo con el adulto”, dijo. “Si esto está compensado con otro tipo de juego u otro tipo de comunicación, me parece que está bien el uso del Smartphone. En cambio, si se lo das al chico para calmarlo, como antes se hacía con el televisor, eso no me parece bien”, señaló.

“Yo estoy en contra del uso que le dan los adultos también: pasás por la mesa de un café y ves a un grupo de amigos, todos enganchados en su celular y nadie conversa. Hay chicos que cuentan que sus padres no largan el teléfono y están todo el tiempo conectados al aparato, aún durante las reuniones familiares”, advirtió.