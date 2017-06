Aumentaron un 450% la cantidad de causas por violencia familiar

EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS

Según datos brindados del Poder Judicial bonaerense, desde el 2010 al 2016 hubo un 448 por ciento más de causas ingresadas por protección contra la violencia familiar en el Juzgado de Familia del Departamento Judicial Junín.

Más allá de que estas cifras ya son altísimas, lo cierto es que fuentes consultadas señalaron algunos datos que incluso podría haber más casos que engrosarían las estadísticas provistas por el Poder Judicial.

En este sentido, el doctor Lisandro Benito, del Colegio de Abogados de Junín manifestó que los Juzgados de Paz de localidades del Departamento Judicial de Junín también recepcionaban este tipo de denuncia, por lo que podrían ser aún más los casos de violencia familiar.

Por su parte, el concejal y abogado Andrés Rosa recordó que durante su gestión como director de Asistencia a la Víctima, la oficial Daniela Felker a cargo de la Comisaría de la Mujer hasta hace pocos años atrás, se estimaba que el número de denuncias por mes oscilaba en 300 –unas 3600 al año-, haciendo la salvedad de que no todas seguían necesariamente un camino judicial.

Lo cierto es que en el 2010 hubo en el Juzgado de Familia de Junín unas 348 causas, en tanto que en el 2016, ese número creció exponencialmente, hasta llegar a 1561 en 2016. Y este incremento en similar proporción se experimentó en la amplia mayoría de los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires.

Más posibilidades

Al explicar el incremento de denuncias, que en este caso se conocen a nivel judicial, el oficial principal Sebastián Díaz, a cargo de la Comisaría de la Mujer en Junín, dijo que no sólo había más casos sino también más personas que se animaban a denunciar por las posibilidades que ofrece actualmente el sistema.

“La amplia mayoría de las denuncias que se reciben son de mujeres, pero también hombres que se están animando a hacerlo. En la Comisaría de la Mujer las personas sienten la seguridad y el resguardo, saben que hay distintas entidades tanto judiciales como municipales que pueden intervenir en cada situación. No tiene que haber un delito penal para hacer la denuncia, únicamente violencia familiar. Interviene el Juzgado de Familia, o el Servicio Local (cuando hay menores con derechos vulnerados) o la Dirección de Prevención y Asistencia de Violencia familiar también bajo el ámbito municipal”, manifestó.

Aclaró que si mediaba un delito penal, interviene la Fiscalía N° 6 a cargo de la doctora María Fernanda Sánchez, que desde hace pocos meses está en funcionamiento y atiende específicamente estos casos de violencia familiar, que derivan en una causa penal.

Por supuesto, que puede actuar también el Juzgado de Familia y derivar a distintas oficinas que atienden el tema del ámbito municipal y la Asistencia ciudadana que también colabora con la Comisaría de la Mujer, para atender estos casos.

Respecto al notable incremento de casos que se da en la Justicia y también en la Comisaría de la Mujer, el oficial principal dijo que había cada vez más víctimas que se animaban a denunciar, porque antes era un círculo cerrado y querían hablar.

“Antes tenía que ser un hecho muy grave para ir a una comisaría, pero a partir de la creación de la Comisaría de la Mujer, que trabaja directamente con esta temática, se abren más posibilidades para la denuncia. Viene cada vez más gente a asesorarse, a asistir, a ver cómo la podemos ayudar, previamente le damos todas las opciones que tenemos, es por eso que hay cada vez más denuncias”, explicó el oficial.

LEE MÁS: El 16% de los adultos mayores sufre abuso físico, psicológico o financiero

Equipo interdisciplinario

El oficial destacó la existencia de un equipo multidisciplinario que actúa en la comisaría a su cargo, compuesto por una abogada, una asistente social y una psicóloga, que son los que primero intervienen ante cada denuncia, es decir las primeras entrevistas son con este equipo.

“Son los que asisten, contienen y en base a la denuncia que radique, se dan distintas intervenciones (Juzgado de Familia, Servicio Local, Dirección de Prevención y Asistencia, o Fiscalía N° 6). El Juzgado de Familia lo primero que hace es brindar a la víctima las medidas cautelares, como para ponerla a resguardo inmediatamente de la situación de violencia que está padeciendo. Las medidas cautelares son para que cese la violencia, como puede ser 25 metros de exclusión, distancia al hogar o al lugar de esparcimiento de la mujer”, explicó.

A la pregunta si este año hubo algún caso de mucha gravedad en el que interviniera la Comisaría de la Mujer, Díaz dijo que no que él recordara. “Esperamos que no haya ninguno muy grave, en general se han dado casos normales, víctimas de violencia familiar, que no solo es física, sino puede ser psicológica, económica, sexual, en este último caso, si intervenimos se hace junto con la Fiscalía”, manifestó.

El oficial mencionó también que observaban, por la cantidad de denuncias, que había ciertas épocas, como por ejemplo, las vacaciones de verano, cuando se incrementaban las denuncias. Y en cuanto a los días, señaló que pasaba lo mismo durante los fines de semana.

La atención

Cabe mencionar que la Comisaría de la Mujer, en Alsina 126, está abierta las 24 horas del día, con atención de oficiales mujeres a las víctimas de violencia familiar o de género.

“No necesariamente tienen que hacer una denuncia, sino que pueden consultar por su situación, entrevistarse con el equipo, personal policial que les brinda ayuda o los deriva a alguna oficina. A veces pasa que la persona no quiere hacer la denuncia en el momento, sino consultar solamente”, apuntó el oficial principal Díaz.

Informó también que desde esta Comisaría se organizaban charlas y talleres en los colegios y en cooperativas integradas por mujeres, para hacer prevención y brindar información sobre cómo actuar ante determinada situación, como proceder, porque no es necesario ir a la Comisaría. Si la persona está imposibilitada, puede llamar por teléfono ( al número 4440270) y el personal va al domicilio y toma la denuncia.