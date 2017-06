Uno de cada tres alumnos secundarios no alcanza el nivel básico en Matemática

RESULTADOS DEL OPERATIVO APRENDER EN JUNÍN

No obstante, el rendimiento fue mejor que en el promedio de la Provincia. En Lengua la performance fue un poco más alta y un 25% quedó por debajo de lo aceptable. En el ámbito primario, los números son más auspiciosos: sólo un 16,5% no llegó al básico en Matemática, y un 12,5% en Lengua. El 5 de julio habrá una jornada en nuestra ciudad en donde autoridades educativas del norte bonaerense trabajarán sobre estos datos.

Uno de cada tres estudiantes secundarios de Junín está por debajo del nivel básico en Matemática. El dato surge de los resultados oficiales de las pruebas Aprender, un operativo de evaluación que se desarrolló el año pasado en casi 31 mil escuelas de todo el país, que dividió la escala valorativa de cada asignatura en cuatro categorías: “Por debajo del nivel básico”, “Básico”, “Satisfactorio” y “Avanzado”.

De acuerdo a ese test, en nuestra ciudad un 34,49% de los alumnos quedaron por debajo del nivel básico en Matemática, un 29,42% llegó al básico, un 29,11% fue satisfactorio, y el 6,98 restante, avanzado. Estos números –por sí solos– dan cuenta de las dificultades de los adolescentes de Junín en esta materia.

Con todo, el rendimiento en el ámbito local fue superior al promedio de la provincia de Buenos Aires, en donde el 40% de los evaluados quedó por debajo del nivel básico.

En cuanto a Lengua, el desempeño de los jóvenes juninenses fue algo mejor: un 24,67% quedó por debajo del nivel básico, un 16,93% alcanzó el básico, nada menos que el 48,63% fue satisfactorio, y un 9,77, avanzado. En este caso, los porcentajes fueron similares a los del promedio provincial.

En tanto, la performance en Ciencias Sociales y Naturales en el secundario fue mucho más aceptable quedando por debajo del nivel básico un 19,16% y un 15,45%, respectivamente.

Por su parte, los resultados en las escuelas primarias también fueron más auspiciosos. En Matemática hubo un 16,52% por debajo del nivel básico, un 23,20% en el básico, un 38,77% que logró un estándar satisfactorio, y un 21,51% avanzado. Y en Lengua, solamente un 12,55% no demostró los saberes mínimos, mientras que el básico fue alcanzado por un 16,82%, el satisfactorio por un 34,96% y el avanzado por un 35,67%.

Análisis

Respecto del operativo Aprender, el inspector Jefe Regional de gestión estatal, Fernando Balbi, destaca los niveles de participación: “Uno ve que los alumnos y las familias no se resisten a ser evaluados, con una prueba que es la misma para todos y que se tomó el mismo día. Esto apunta a analizar en qué punto se encuentra el sistema educativo y sus alumnos, en diferentes contenidos y capacidades que se acuerdan en el Consejo Federal de Educación. El operátivo fue un éxito, no hubo resistencias y estuvo muy bien instrumentado porque alcanzó a la totalidad de los estudiantes”.

En ese contexto, reconoce que en nuestra ciudad “el área o la disciplina con mayor dificultad es Matemática, puntualmente en el nivel secundario, después está Lengua, y Sociales y Naturales con resultados más aceptables”.

Asimismo, el funcionario sostiene que los resultados en el nivel primario son “relativamente buenos”, y remarca que “en esta región y en Junín se está por encima de la media de la provincia en el primario y en el secundario también”, aunque en este último espacio “con no tanta diferencia”.

Para Balbi es importante que las cifras de la evaluación Aprender se encuentren consolidadas a nivel municipal: “Inclusive, los directores de las escuelas pueden ingresar a los datos de su establecimiento, con una clave personal, en donde pueden encontrar el desempeño de sus alumnos en comparación con un grupo de escuelas similares, y en relación al municipio, la provincia y la nación. Esa información, por secreto estadístico, es propia y única de la autoridad y su equipo que, con la responsabilidad directiva que tiene, la utilizará para hacer un análisis de su establecimiento. El objetivo de esto no es hacer un ranking de escuelas, sino tener un diagnóstico serio”.

En ese contexto, el 5 de julio se va a desarrollar en Junín una jornada de la que van a participar inspectores, directores y otras autoridades educativas del norte de la provincia de Buenos Aires para trabajar sobre los datos del Aprender “y pensar juntos estrategias de abordajes, porque si bien cada distrito o región tiene sus particularidades, las generalidades son bastante importantes”.

Trayectoria escolar

Otro ítem que se evaluó en el operativo Aprender fue el de la trayectoria escolar. Allí se determinó, a nivel nacional, que los alumnos secundarios que menos repiten son los que muestran mejores resultados mientras que, en el extremo opuesto, se observa la situación inversa: entre los que repitieron tres veces o más, el desempeño por debajo del nivel básico es mayor.

Lo mismo sucede en el ámbito primario, en donde los estudiantes sin dificultades en su trayectoria escolar presentan mejores resultados que quienes sí las han tenido.

En Junín, la evaluación de los niveles de repitencia en la escuela secundaria arrojó como corolario que el 77,92% no repitió nunca, mientras que en el primario el 9,66% debió recursar en una o más oportunidades.

En tal sentido, Balbi señala que los datos obtenidos en Junín ratifican que los alumnos, “en general, tienen un desempeño más bajo cuando hay discontinuidad pedagógica, por el motivo que fuera”.

Otros temas evaluados

Una parte importante del operativo Aprender fue la dedicada a la percepción de violencia y/o agresiones dentro del nivel secundario.

En ese marco, el 27,72% de los jóvenes entrevistados en Junín reconoce haber observado insultos y/o amenazas hacia algún compañero en el último mes, mientras que un 21,55% dice haber presenciado una agresión física a otro estudiante.

En tanto, otro aspecto considerado fue el índice socioeconómico de los alumnos. De ese apartado se desprende que, en nuestra ciudad, poco más del 22% de los alumnos corresponden al estrato alto, algo menos del 70% al medio, y entre el 8% y el 10% al bajo.



Las conclusiones del Aprender a nivel nacional marcan que en los resultados por nivel socioeconómico “se observa cómo a medida que éste se incrementa también lo hace la proporción de estudiantes en los niveles de desempeño avanzado, al tiempo que desciende la proporción de los que se hallan en los niveles de desempeño más bajos”.

Sin embargo, la percepción de Balbi a nivel local y regional no es la misma: “Situaciones de escuelas con mayor nivel de vulnerabilidad no necesariamente implican peor desempeño. No hay una relación lineal entre la vulnerabilidad económica con una competencia escolar más baja, pero si a esa situación de precariedad social se le agrega la inasistencia a clases, ahí sí se ve la diferencia”.

Acceso a TICs

Algunas de las preguntas del operativo Aprender estuvieron relacionadas con el acceso a las denominadas TICs (tecnologías de la información y la comunicación). Allí queda claro cuánto influyen éstas en la formación de los alumnos y en su vida cotidiana.

Entre todos los estudiantes de Junín consultados sobre la posibilidad de tener acceso a computadora, tablet o netbook en el hogar, entre el 60% y el 67% cuenta con al menos dos de estos dispositivos, alrededor del 26% al 28% acceden a uno y solamente el 5,21% en el secundario y el 12,74% en el primario no disponen de estas herramientas tecnológicas en sus casas.



Esto, sin dudas, representa un desafío para el sistema educativo y sus docentes en lo que hace a incorporar las TICs al proceso de enseñanza aprendizaje.

Balbi analiza el tema y profundiza en esta idea: “Es un desafío en tanto y en cuanto se las pueda utilizar como una herramienta pedagógica. Ahora hay normativas que empezaron a abordar el uso del celular en la escuela con fines pedagógicos y eso es lo que queremos. La idea es formar espacios virtuales de aprendizaje y de trabajo, entonces, hoy por hoy, esta realidad de que los chicos están conectados, la tenemos que capitalizar desde la escuela”.

En ese marco, mañana se va a llevar a cabo en Junín una jornada con capacitadores en esta materia, para que los inspectores de la región puedan trabajar con el uso pedagógico de las TICs y de los celulares. “En este sentido hay mucho hablado y poco recorrido, así que vamos a empezar a hacer este camino juntos”, concluye Balbi.