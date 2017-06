Los principales partidos confirmaron los postulantes a senadores por la Cuarta

RUMBO A LAS PASO

Por el frente Cambiemos, en el primer lugar de la boleta irá el actual secretario de Gestión de la Municipalidad de Junín, Juan Fiorini; por Unidad Ciudadana, el ex jefe comunal de Bragado, Aldo San Pedro; y por 1País, el ex intendente de esta ciudad, Mario Meoni.

La alianza de gobierno de la Provincia de Buenos Aries confirmó ayer los tres primeros candidatos a senadores por la Cuarta Sección electoral, que comprende el noroeste bonaerense y donde están habilitados para emitir sus votos unos 500 mil electores. En la sección son siete los senadores que se elegirán en las próximas legislativas.

En el primer lugar de la lista irá el actual secretario de Gestión y Modernización de la Municipalidad de Junín, Juan Carlos Fiorini, que fue propuesto en la nómina por el jefe comunal de esta ciudad, Pablo Petrecca. Abajo del juninense figuran Ana Laura Geloso y Leandro Blanco, que al cierre de esta edición eran los candidatos oficializados por Cambiemos.



Los senadores y diputados provinciales que culminan sus mandatos, que fueron elegidos en 2013, pueden postularse para una nueva elección en forma consecutiva, aunque será la última vez: a partir de la próxima elección se lo impedirá la nueva legislación que estable un máximo de una reelección en forma continua y tomando período el actual como el primero.

1País

Por 1País, la alianza que conforman el Frente Renovador de Sergio Massa y el GEN de Margarita Stolbizer, encabeza la boleta seccional a senadores el ex intendente de Junín y actual miembro del directorio del Banco Provincia, Mario Meoni; seguido por la concejal de Nueve de Julio y vicepresidenta del GEN bonaerense, Marianela López; y en tercer lugar, el intendente de General Pinto, Alexis Guerrera, recientemente incorporado al massismo.

Unidad Ciudadana

Por el kirchnerismo, encabeza la boleta el ex jefe comunal de Bragado Aldo San Pedro, seguido por María Elena Daffonchio, de Nueve de Julio. El tercer lugar quedó, como anticipó ayer este diario, para el concejal juninense Gustavo Traverso.

En el campamento de Florencio Randazzo eran “febriles” al cierre de esta edición las negociaciones, aunque podía ganar acuerdo el actual senador Norberto García, oriundo de Chivilcoy, y Andrea García, ex diputada nacional y hermana del senador Patricio García, de Florentino Ameghino, aunque no habría que dejar afuera al grupo de Julián Domínguez con su militancia en Chacabuco o alguna sorpresa de último momento.