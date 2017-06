Murciélagos con rabia: piden tomar recaudos y vacunar a perros y gatos

CINCO CASOS EN LA PROVINCIA, UNO EN PERGAMINO Y OTRO EN AMEGHINO

Las autoridades sanitarias ponen en alerta a la población frente a la aparición de murciélagos con rabia. Fueron detectados 5 casos, informó el Ministerio de Salud de la Provincia: La Plata, Luján, Vicente López, Ameghino y Pergamino.

Ante ello, la Provincia pidió a los vecinos extremar los recaudos en los hogares. En este sentido, se señala ahora desde la cartera sanitaria, que insta a los dueños de mascotas (perros y gatos) a vacunarlos contra la rabia o la hidrofobia, como también se llama a la infección con alto índice de mortalidad.

Ante estas apariciones, los especialistas en zoonosis del ministerio brindaron apoyo logístico a los municipios en los que se registraron casos de murciélagos contagiados y entregaron vacunas antirrábicas para los animales domésticos.

Luego de que las muestras dieran positivas en el Laboratorio de Zoonosis Urbanas de Avellaneda y en el Instituto Biológico de La Plata se comunicó a las comunas que inicien las acciones de control de foco en un radio de 400 metros a la redonda del lugar donde se encontró el murciélago infectado con rabia.

Las medidas de prevención que aconsejaron las autoridades provinciales a los municipios afectados por la peligrosa presencia, fueron las de recorrer la zona afectada, casa por casa, para vacunar y revacunar a perros y gatos, los cuales, si entran en contacto con el murciélago, pueden ser atacados y contraer la enfermedad.

Para tal fin, la cartera sanitaria entregó un refuerzo de vacunas antirrábicas y brindó asesoramiento. Daniel Simón, del área de Zoonosis Urbana del ministerio, explicó que “hasta el momento no se registró ningún caso de perros o gatos que hayan sido contagiados por estos murciélagos”. Y recordó que “el sistema de vigilancia epidemiológica permitió desarrollar acciones tempranas que hicieron posible que desde el año 1981 no se registre ningún caso de rabia humana en la provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, el director provincial de Epidemiología e Información Sistematizada, Iván Insúa, señaló que por año se registran entre 10 y 15 casos de rabia en murciélagos. En algunas circunstancias, esos animales enfermos transmitieron el virus a mascotas que no estaban vacunadas a través de mordeduras. Por eso, Insúa insistió en que “si los perros y gatos son vacunados una vez al año desde los 3 meses de edad, no hay riesgo de transmisión de la rabia a las personas”.

Esta enfermedad puede afectar a las mascotas porque el murciélago infectado se arrastra, lo que permite que perros y gatos intenten cazarlos. Ante esto, el murciélago se defiende y muerde trasmitiendo el letal virus de la rabia, que a su vez puede transmitirse a las personas.

En caso de que se encuentre un murciélago en el piso o en el algún taparrollo, las autoridades sanitarias aconsejan no tocarlo, taparlo con un balde y tratar de evitar el contacto con los animales del hogar. Inmediatamente se sugiere llamar al centro de Zoonosis municipal para que sea un profesional quien lo retire y lo envíe al laboratorio para su análisis.