Tras arduas negociaciones, se cerraron las listas de candidatos en la Ciudad

RUMBO A LAS PASO

Hoy vence el plazo para la presentación de las listas de precandidatos y, tras intensas negociaciones y algunos cortocircuitos, los principales espacios políticos de la ciudad cerraron sus listas de postulantes para las PASO, que tendrán lugar el 13 de agosto próximo.



En el ámbito local, como viene informando este diario, el Concejo Deliberante renueva la mitad de sus bancas, o sea que se ponen en juego diez lugares de los veinte ediles que conforman el cuerpo. Y en la sección, se renuevan siete bancas de senadores.



Como anticipó ayer Democracia, en el oficialismo comunal que conduce el intendente Pablo Petrecca, en el primer lugar de la boleta de concejales de Cambiemos estará Juan Tolosa Rossini, abogado, actual coordinador regional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y miembro del PRO. En segundo término irá Cristina Cavallo, por la UCR; y en tercer lugar, el concejal Marcelo García, de Concertación Plural. El cuarto espacio quedó para la macrista Melina Fiel; y el quinto, para Manuel Llovet (Coalición Cívica). Para la boleta seccional, el jefe comunal de Junín impulsa al secretario de Gestión, Juan Fiorini, pero al cierre de esta edición la lista se senadores aún no había sido acordada, hecho que ocurrirá hoy.



Este desplazamiento de los “lilitos” al quinto lugar de la boleta generó, como informó ayer este diario, chispazos en la mesa de Cambiemos.



En 1País, el frente conformado por el Frente Renovador y el GEN, encabezará la boleta Patricio Fay, y la novedad es que, además de la incorporación del sector de Santiago Aguiar al frente, también se sumó el gremio Camioneros. “Decidimos sumarnos y adherir al proyecto local que representa la única oposición real al gobierno de Petrecca”, explicó Aguiar. En segundo lugar irá la concejal Natalia Donati, seguida por el presidente del FR, Maximiliano Berestein, Alfonsina Iácullo, Javier de Antoni, Daniela San Juan, Gary Martínez, Paola Di Gennaro, Lelo Carballo y Lucía Chami. Consejeros escolares: Alejandro Braga, Lourdes Pedroza, y Mauricio Palma. En la sección, Mario Meoni negociaba anoche un lugar para un juninense.



Por Unidad Ciudadana, el frente que encabeza en el ámbito nacional Cristina Fernández de Kirchner, la boleta del sector que lideran Rocío Giaccone y Gustavo Traverso estará encabezada por la edil Maia Leiva, seguida por el sociólogo José Bruzzone, y en tercer lugar, la abogada María Victoria Muffarotto. Como informó Democracia, el sector de Eduardo Aguilar (Pucho) impulsa otra lista, que llevaría arriba a Carlos Vozzi. En la boleta seccional, Traverso podría ocupar el tercer lugar para senadores (ver página 3).



En la vereda de enfrente, el randazzismo podría tener dos listas, una del romerismo, que lideraría Daniel Giúdiche, y otra del ala gremial, con Oscar Farías en el primer lugar de la lista (ver página 3).



En el vecinalismo, el ex titular de la Anses Nazareno Diotti encabezará la boleta de Por Un Nuevo Junín; y ex concejal Juan Manuel Sequeira hará lo propio por el espacio vecinalista Junín Bicentenario.