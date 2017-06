Se partió el randazzismo y habría dos listas locales

ELECCIONES

Hay dos sectores que, al cierre de esta edición, no habían alcanzado un acuerdo de unidad.

A pesar de las especulaciones previas que se dieron durante esta semana sobre una factible lista de unidad, el randazzismo juninense llegará a las elecciones primarias dividido en dos nóminas. Hasta el momento fueron vanos los intentos por acercar posturas y los dos espacios que ostentarán el sello del PJ en agosto próximo, uno que responde al legislador nacional Oscar Romero; y otro apoyado por los gremios, que llevarían un candidato propio.

Según informó el portal de noticias Infonoroeste, la traba mayor fue el primer lugar a concejal que nadie hasta el momento está dispuesto a ceder porque cada uno por sus motivos entiende que son amplios merecedores de ese lauro.

En este contexto, por un lado tendría el primer lugar el propio dirigente peronista Oscar Farías y por el sector que responde al Diputado Oscar Romero sería de la partida Daniel Giúdiche, ex precandidato sciolista a la intendencia en 2015.

Por el lado de Farías están un poco más claras las cosas y se filtró que en segundo lugar irá la dirigente social vinculada a la seguridad y ex presidenta del foro municipal en ese rubro, Adriana Pugliesso, seguida por el Dr. Juan Serrano, mientras que para el Consejo Escolar postulan a Gustavo Ridolfi.

En cambio, el romerismo aún no definió nombres y a noche solo se sabía con certeza que Daniel Giúdiche, secundado por la abogada Cristina Molina, quien se desempeña en el Cepac (Centro de Estudios para el Desarrollo de Políticas Comunales) que patrocina el legislador, serían postulantes.