Negociaciones de última hora en Junín por los lugares en las listas de candidatos

RUMBO A LAS ELECCIONES

Mañana vence el plazo para la presentación de las precandidaturas y los espacios políticos de la ciudad llevan a cabo arduas discusiones. El “factor García” sigue alborotando a Cambiemos; Aguiar se sumó a 1País pero no se postularía; el peronismo apuesta a un recambio.

A horas del vencimiento del plazo para la presentación de las listas de precandidatos, los espacios políticos de nuestra ciudad mantienen intensas negociaciones por los lugares en la boleta, de cara a las PASO del 13 de agosto próximo.

En el oficialismo local, el intendente Pablo Petrecca mantiene un estricto hermetismo, aunque se filtraron, de fuentes bien informadas, algunos nombres, a los que tuvo acceso Democracia. En la mesa de discusión de Cambiemos, el Pro estaría reclamando tres lugares expectantes en la nómina (el primero, el tercero y el cuarto), con el argumento de que el macrismo colocó dos concejales en la última elección, y ahora la apuesta es acrecentar ese número.

Así, en medio de arduas negociaciones, que llevaron incluso a algunos dirigentes de la Coalición Cívica a impulsar una ruptura del frente (que luego no encontró apoyos internos), el primer lugar lo podría ocupar Juan Tolosa Rossini, aunque en Cambiemos no está nada dicho. El segundo quedaría para la UCR (suena Cristina Cavallo), y el tercero podría ser ocupado por el edil de Concertación Plural Marcelo García. En la sección, Petrecca impulsa la figura de Juan Fiorini como candidato a senador.

En 1País, el frente conformado por el Frente Renovador y el GEN, encabezaría la boleta Patricio Fay, y la noticia que se confirmó ayer es la incorporación al espacio del edil y asesor del Bapro Santiago Aguiar, aunque no se postularía. “Decidimos sumarnos y adherir al proyecto local que representa la única oposición real al gobierno de Petrecca”, explicó Aguiar.

Por Unidad Ciudadana, el frente que encabeza en el ámbito nacional Cristina Fernández de Kirchner, la boleta del sector que lideran Rocío Giaccone y Gustavo Traverso estaría bastante avanzada en los primeros lugares, que quedarían para la edil Maia Leiva y el sociólogo José Bruzzone. Y como informó Democracia, el sector de Eduardo Aguilar (Pucho) impulsa otra lista, que llevaría arriba a Carlos Vozzi. En la boleta seccional, Traverso podría ocupar el tercer lugar para senadores.

En la vereda de enfrente, el randazzismo podría tener dos listas, una del romerismo, que lideraría Daniel Giúdiche, y otra del ala gremial, con Oscar Farías en el primer lugar de la lista.