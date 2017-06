Denuncian que muchos ancianos son olvidados por sus familias

HOGARES Y PENSIONES

Uno de los problemas que los cuidadores de ancianos internados en hogares encuentran es el no acompañamiento de las familias. Señalan que dejan internado al adulto mayor y no lo visitan con la frecuencia que los abuelos necesitan.

“Este problema está no solo en el hogar de Alberdi, sino en muchos lugares donde se alojan ancianos. La mayoría las familias se olvidan de ellos y es muy preocupante cuando los abuelos preguntan si no vinieron a verlos”, explicó Marta, una de las cuidadoras que trabaja en la mencionada institución.

“Muy pocas son las personas que se acuerdan de sus familiares. Hay gente que sí, vienen a verlos seguido, pero otros parecen que cuando traspasan esa puerta, se acuerdan poco de los abuelos. Nosotros le podemos brindar todo, cariño, alimentación, limpieza, pero el calor familiar es lo que falta”, afirmó.

Cabe mencionar que el Hogar de Ancianos Municipal “Beatus vir” funciona en Juan Bautista Alberdi, partido de Leandro N. Alem, donde se encuentran alojados 19 abuelos.

Sobre la actividad en el lugar, Lucía, otra de las empleadas que trabajan en la institución dijo que cumplen tareas ocho mucamas, cuatro enfermeras que cubren las 24 horas, dos cocineras, dos ayudantes de cocina y un parquero.

“Todo esto es totalmente del municipio. Colabora una comisión, que acerca medicamentos que PAMI no está cubriendo. Mandan todos los remedios gratuitamente desde el Hospital Municipal (de Vedia)”, aclaró.

El municipio de Alem está proyectando a futuro poder agrandar el Hogar ya que la capacidad está al límite y constatando que siempre aparece una necesidad.

En Junín

El 15 de junio último se cumplió el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez”. Al respecto, Karina Barucca, desde la Dirección de Adultos Mayores, reflexionó: “El maltrato a las personas mayores es un problema mundial que afecta a la salud y los derechos humanos de millones de personas”.

El 17 de junio último se realizó una jornada especial, con profesionales que versaron sobre distintas temáticas y la presencia de personas de la tercera edad e integrantes de Papelnonos, poniendo un poco de música y humor al encuentro.

Respecto a si en la dirección de Adultos Mayores habían recibido alguna denuncia por maltrato y si tenían contacto con las fuerzas de seguridad, Barucca dijo: “Lo que es denuncia de violencia se recibe en Comisaría de la Mujer, de esa manera se puede actuar. El equipo municipal a cargo de Gianina Pichelli, del Departamento de Violencia Familiar, está junto a nuestra oficina, de modo que si nos llega algún caso lo derivamos a ese departamento”.

“Recibimos casos de violencia -afirmó la funcionaria-. Es un tema muy delicado y sensible y tenemos que saber que hay distintos tipos de violencia, de abuso hacia el adulto mayor, que no siempre es físico, porque puede traducirse en el abandono, en abuso económico y abuso psíquico también se da”.