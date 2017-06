Petrecca, en la obra de Circunvalación: “Ayuda mucho a mover nuestra economía”

INFRAESTRUCTURA URBANA

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, acompañado por el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Balestrasse, recorrió la avenida Circunvalación para observar los trabajos que allí se realizan.

"Estas obras ayudan mucho a mover nuestra economía, generando un combo perfecto. Por un lado, obras que mejorar la calidad de vida de los vecinos y por otro, beneficios económicos, a través del comercio y la generación de puestos de trabajo, en todo el partido de Junín", resaltó Petrecca.

Una inversión de $ 100 millones

Al respecto, el jefe comunal comentó: "Hemos venido a constatar cómo avanzan los trabajos de esta obra, que es de las más esperadas y soñadas por los vecinos de Junín. Se trata de una obra impresionante y por la cual quiero agradecer el cumplimiento de la palabra de la gobernadora María Eugenia Vidal, que se comprometió con esta obra que demandará un presupuesto de alrededor de 100 millones de pesos".

"La obra avanza en los términos establecidos, en los distintos sectores de la avenida, con la realización de las distintas acciones que en cada punto se realiza, por ejemplo, en la rotonda de Álvarez Rodríguez, que demandará una importante cantidad de hormigón. La verdad es que estamos muy contentos porque sabemos de la importancia que tiene esta obra para Junín", agregó.

El Jefe del Gobierno de Junín dijo además que "después de muchos años y después de muchas promesas, los vecinos pueden ver que ahora sí se está ejecutando, pueden recorrerla y ver el trabajo serio que se está realizando para que la obra se concrete cómo debe concretarse, hay aquí una gran inversión y la obra avanza, porque como siempre decimos, esta y todas las obras no van a parar hasta que se terminen".

Una obra “de calidad”

Petrecca destacó que "esta obra tiene un doble control, porque está auditada, por un lado, por la dirección de Vialidad provincial y también por nuestro municipio, a través del personal de laboratorio, quienes toman permanentemente muestras para luego analizar el material que se utiliza. Esto es algo importante porque queremos que esta obra sea de calidad, queremos que todas las obras que hagamos se tengan que hacer una sola vez, no nos importan los tiempos electorales, la queremos hacer como deben hacerse, como todas las que estamos realizando en el Partido de Junín".



“Moviliza la economía local”

Por último, sostuvo que esta obra como todas las que se están ejecutando "movilizan mucho la economía local, esta empresa tiene actualmente 30 trabajadores locales y ni hablar de todos los puestos de trabajo que se generaron con todas las obras públicas que estamos ejecutando. Además de los puestos de trabajo estas obras generan también un movimiento extra en la actividad comercial, como me decía un ferretero, que vende muchos insumos a esta empresa para esta obra. Por eso, estas obras ayudan mucho a mover nuestra economía, generando un combo perfecto, por un lado, obras que mejorar la calidad de vida de los vecinos y por otro, beneficios económicos en todo el Partido de Junín".

Plazo de un año

Por su parte, Balestrasse comentó que "son muchos kilómetros de obra con un plazo de terminación de un año. Eso muestra a las claras la importancia de la misma, obviamente queremos que avance lo más rápido posible y es por eso que permanentemente supervisamos los avances".

"La obra tiene diferentes características, ya que hay sectores que necesitan hormigón, por ejemplo en la rotonda de Álvarez Rodríguez, para reparar los sectores que estaban deteriorados, también se construirá una rotonda de hormigón completamente nueva en la intersección con Avenida Alvear, obras de alcantarillado, por ejemplo en la salida del puente de alto nivel, ya que ahí se conectará la obra de desagües pluviales de todo el sector norte de la ciudad, que también ha comenzado a ejecutarse, y otras intervenciones menores como dársenas en las avenidas de accesos a la ciudad", detalló el funcionario.

Continuando con el detalle de la obra que se realiza en Avenida Circunvalación, el Sub Secretario de Obras y Servicios Públicos del Gobierno de Junín agregó: "Hay trabajos diferentes, hay sectores que se va hasta la tierra, otros donde se va hasta la sub base, por eso es importante aclarar que esta etapa durará varios meses, al final, irá la capa de repavimentación, por eso lo que se ve ahora no son los trabajos terminados, estamos recién en la etapa de bases, todo dando cumplimiento al pliego que estableció la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires".

Para finalizar, Marcelo Balestrasse sostuvo que "hay un sector donde ya se está colocando la base, con pavimento flexible de un espesor de 7 centímetros, donde primero se hizo un suelo cemento, se compactó y ahora se hace la base niveladora".

También aclaró que "estos no son los trabajos finales, ya que sobre esta base, va una carpeta asfáltica. Lo que está ahora es la base, que sí está pintada por una cuestión de seguridad vial".