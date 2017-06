El municipio busca conservar los espacios públicos limpios

PIDEN A LOS VECINOS QUE HAGAN LA DENUNCIA

Varios sectores de la ciudad como columnas o paredones están limpios luego del trabajo realizado por la Secretaría de Espacios Públicos. Esto se da en el marco de una ordenanza del año 1988 en donde se prohíbe pintar o colocar cartelería. Se les informa a los vecinos que pueden realizar las denuncias correspondientes cuando tienen cerca de sus hogares, paredes o columnas que están pintadas o con carteles.

Al respecto, el secretario de Gestión y Modernización, Juan Fiorini, sostuvo que “como parte de una iniciativa del Intendente Petrecca queremos cuidar la ciudad y que sea más saludable. Este es un eje de gestión y por tal motivo decidimos tomar una serie de acciones en relación a la limpieza de la ciudad. Todas las paredes que hay en la ciudad en diferentes puntos, se están limpiando para mantener en condiciones el espacio público. Esto se hace entre dos partes, nosotros desde el Estado tomando esta iniciativa y la otra de parte de los ciudadanos que tienen que cuidarlos y no rayar las paredes. Tanto en una propiedad privada como en el espacio público, no se puede pintar ni pegar carteles. Les pedimos a los vecinos que se acoplen a esta iniciativa y nos ayuden a mantener la ciudad limpia”.

“Esto no es solo en las paredes, sino en las columnas también. Esto se suma a una gran cantidad de actividades que venimos haciendo desde el medio ambiente, lo más importante es el saneamiento del basural, pero también pedimos esto. Queremos que la ciudad sea saludable para todos. Ahora se profundiza este tema por la campaña política ya que las paredes se usan para pegar afiches o pintarlas. Acá pedimos el compromiso de los partidos políticos para que se sumen y mantengamos la ciudad limpia entre todos. Esta es una iniciativa que el Intendente Petrecca ya había tomado en campaña electoral en los años 2013 y 2015, y ahora se hará lo mismo. Y en caso de colocar algo tomarse el compromiso de retirarlo luego de las elecciones. Vamos a seguir por este camino para mantener la ciudad limpia”, dijo Fiorini.

A su vez, el secretario de Espacios Públicos Guillermo Alberti manifestó que “le quiero dejar un mensaje a los vecinos y a los frentistas que cuando haya propagandas políticas o algo del comercio, que hay una ordenanza que respetar y que pueden dirigirse al municipio y hacer la denuncia correspondiente. Tanto al partido político que ensucie las paredes como a aquellos que hagan publicidades comerciales, les vamos a cobrar la multa correspondiente. Nosotros desde el municipio estamos trabajando para mantener en condiciones los espacios públicos”.

Para finalizar, Alberti explicó que “también es un pedido del intendente Petrecca de mantener la ciudad en condiciones. En recorridas que hicimos, los vecinos no sabían de la ordenanza e incluso estaban muy enojados con este tema. Ahora saben que hay algo que los cubre y los protege”.