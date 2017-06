Junín es el municipio más seguro de la Provincia, según las cifras oficiales

LA BATALLA CONTRA EL DELITO

Según un informe del Ministerio Público Fiscal, recientemente publicado, Junín es una de las ciudades más seguras de la Provincia. Aseguran que los cambios realizados por pedido de Petrecca en las distintas fuerzas policiales contribuyeron a mejorar la prevención del delito.

El coordinador de la secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín, Mario Olmedo, destacó el trabajo realizado por el Ejecutivo y las distintas fuerzas policiales en materia de prevención del delito y dijo que los permanentes operativos llevados a cabo en el Partido de Junín están dando los resultados esperados. "En nuestra ciudad hay operativos de la Policía Local y de la Distrital todos los días. Son operativos grandes en los que participan muchos efectivos y los frutos están a la vista", indicó.

En esta línea, aseguró que durante los últimos quince días se efectuaron más de 60 allanamientos, se detuvieron 49 personas y más de seis mil fueron identificadas.

"Hoy en nuestra ciudad tenemos a todas las fuerzas policiales trabajando coordinadamente en los distintos operativos que se hacen y nosotros, desde la Secretaría, estamos permanentemente en contacto con todos los jefes policiales", afirmó.

"En estos quince días se realizaron más 60 allanamientos, se detuvieron 49 personas y se identificaron seis mil, que no es poco", enfatizó.

"Además, estamos haciendo lo que nos pide el intendente Pablo Petrecca, que es reunirnos y estar en contacto permanente con las sociedades de fomento, a través del presidente de la Federación, Osvaldo Giapor", agregó.

Policía Local

En otro orden, el funcionario destacó la actuación de la Policía Local y expresó: "En Junín está trabajando a la par de la Policía Bonaerense. Está integrada y atenta a todo lo que pasa por vía radial, algo que en otros lados no ocurre".

Olmedo también hizo referencia a las detenciones registradas por resistencia a la autoridad y negó que dicha figura se utilice como método de "control social", tal como lo insinuó un matutino nacional.

"Ante la presencia de un delito o cuando las personas se niegan a ser identificadas y se dan a la fuga, se produce la persecución y la posterior detención e identificación. En ese caso también se hace el acta de procedimiento por la resistencia, pero no es que la Policía use esa figura para presionar, por lo menos en Junín", indicó y advirtió que la situación se repite en casos de agresiones a los efectivos de la Agencia Municipal de Seguridad Vial.

Por otro lado, el coordinador de la Secretaría de Seguridad destacó el rol del Ejecutivo provincial y municipal en materia de seguridad y manifestó: "Hay que resaltar la tarea del intendente, que nos brinda todos los medios para que nosotros se los demos a la Policía. Les entregamos GPS a la Patrulla Rural, que era un pedido de la gente del campo, y también reflectores. Además, hace poquito se entregaron móviles y nuevas cámaras de seguridad".

"Y también hay una cosa muy buena que está haciendo el intendente que es el recambio de las luminarias, que es una herramienta más para la prevención del delito", finalizó.